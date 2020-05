Mandello, Fasoli sulla fase 2: “Sentieri aperti ma solo fino a 1.400 metri”

La decisione del sindaco di Mandello: “Abbiamo posto un limite per tutelare soprattutto i soccorritori”

Il primo cittadino ha illustrato in un video le maggiori novità legate alla Fase 2

MANDELLO – Sentieri aperti ma solo fino ai 1.400 metri. E’ questa la decisione presa dal sindaco Riccardo Fasoli che ha postato poco fa un video sulla propria pagina Facebook per illustrare le maggiori novità legate alla cosiddetta Fase 2. “Abbiamo deciso di porre questo limite per tutelare i soccorritori. Quindi si potranno raggiungere solo le località situate sotto i 1.400 metri”. Anche i proprietari di terreni agricoli potranno raggiungere i loro fondi per effettuare attività di manutenzione ma non potranno fermarsi a dormire in seconde case o caselli.

“Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza infatti l’attività motoria ma a patto che la si svolga partendo sempre da casa senza utilizzare mezzi pubblici o privati. La mia ordinanza appena firmata ed allegata vieta i sentieri sopra i 1400 metri e non permette di raggiungere il territorio mandellese con mezzi di trasporto pubblici o privati per poi partire da qui a fare attività sportiva o motoria”.

“Come detto, fino a poco fa era chiaro a tutti che non si potesse andare in giro per la regione dicendo di andare a fare sport – prosegue Fasoli – Una faq non fa legge ma siamo stufi di questa incertezza e di queste regole definite una settimana fa e chiarite, senza sentire i sindaci, il sabato sera prima dell’entrata in vigore…Speriamo correggano il tiro ma comunque, a Mandello, non si può venire. Sono vietate le attività ludiche, quindi non si potranno fare giri in moto o con la barca a motore mentre via libera a barca a remi, vela e canoe, considerate attività sportive”.

Fasoli conclude: “Siamo stati abbastanza bravi in questi mesi. Vi invito quindi a resistere ancora un poco. Molti dei casi che abbiamo avuto hanno riguardato persone anziani che sono state contagiate da parenti asintomatici o con lievi sintomi. Quindi i limiti che vengono dati sulle uscite e sui contatti, sono una tutela per voi e per chi vi sta accanto”.

Qui l’ordinanza del Comune di Mandello: ordinanza sindacale del 2-5 (1)

LE NUOVE DISPOSIZIONI

DIVIETI

Vietato uscire dalla regione se non per motivi di salute o di urgenze lavorative Lo spostamento tra regioni è permesso per il rientro alla propria residenza

Vietato organizzare feste pubbliche o private

Vietato raggiungere e stabilirsi presso seconde case usate per vacanza se non per motivi di lavoro o di necessità.

SPOSTAMENTI IN REGIONE

Esigenze lavorative – Situazioni di necessità – Motivi di salute – Lavoro –

Visita ai congiunti (rispettando distanze e mascherine). Chi sono i congiunti? Art 307 cp

Genitori, nonni, figli, nipoti, coniuge, unioni civili, fratelli, sorelle, affini dello stesso grado (parenti del coniuge), zii e nipoti, conviventi di fatto. Quindi spesa alimentare anche a Lecco.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

In regione Lombardia va sempre indossata quando si esce di casa, tranne che per i bambini sotto i 6 anni e soggetti con forme di disabilità che non ne permettono l’utilizzo.

UTILIZZO AUTO

Soggetti conviventi nessun limite, non conviventi distanza 1 metro (due per auto max)

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

Possibile anche lontano da casa ma PARTENDO DA CASA. Non si può prendere auto, moto o mezzi pubblici per andare a svolgere attività motoria o sportiva in altro territorio. Da soli o distanza minima 2 metri. Sono vietate le attività ludiche (parchi gioco chiusi). NO giri in moto, no giretto ludico in barca. Ok barca da soli per attività sportiva, motoria e pesca, no prendere il sole.

SENITERI

Riaperti i sentieri fino a quota 1400 metri (ok Sileggio, Manavello, Era, Gardata ). Il limite è stato imposto principalmente per questioni di rischio/tutela dei soccorritori. E’ permesso a chi ha proprietà in montagna di effettuare controllo, sfalcio e attività agricola (no per tagliare erba in giardino seconda casa..). Sempre una persona alla volta. Vietato stabilirsi in montagna (seconda casa, caselli, rifugi ecc).

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Revocati i limiti regionali a cartolerie e fioristi ai quali è permesso riaprire.

Bar e ristoranti oltre a servizio a domicilio possono fare asporto.

LA CONSUMAZIONE DEI BENI ACQUISTATI DA ASPORTO DEVE AVVENIRE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE O PRESSO IL LUOGO DI LAVORO: NON E’ POSSIBILE CONSUMARE SU AREA PUBBLICA.