Mandello. Gli alpinisti Alippi e Balatti per il Rifugio ‘Mandell bass’

Due ospiti speciali questa sera al Teatro San Lorenzo

Proiettati video sulla Patagonia e sulle Grigne per continuare a costruire il sogno di un rifugio in Nepal

MANDELLO – Pezzo dopo pezzo, serata dopo serata, continua l’impresa di dare vita al Rifugio ‘Mandell bass’ di Oscar Ongania e Fabio Bartesaghi, nella Rubi Valley in Nepal. Per farlo si avvarranno di due ospiti che di imprese ne sanno qualcosa: Giuseppe Alippi e Benigno Balatti, due grandi dell’alpinismo autori di ascensioni sulle Grigne e in Patagonia, oltre che su altre cime.

A essere videoproiettati ‘Orizzonti patagonici: stori di uomini e di montagne’ e un video-documentario sulle montagne del lecchese.

Appuntamento questa sera, giovedì, alle ore 20.45 al Teatro San Lorenzo a Mandello di via XXIV Maggio per mettere un altro mattone su questo sogno ‘work in progress’, grazie all’offerta libera dei partecipanti.