Mandello. Una nuova guida dedicata alle passeggiate e ai percorsi in montagna

Collaborazione tra comune e Cai Grigne

“Andar per monti – Sentieri e fior di lago”

MANDELLO – Preziosa collaborazione tra il Cai Grigne sezione di Mandello del Lario e l’Amministrazione comunale: è nata una nuova “guida” dedicata alle passeggiate e ai percorsi in montagna. Lo spirito della guida sta nel titolo “Andar per monti – Sentieri e fior di lago”.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con il Cai Grigne di Mandello del Lario, che fortemente ringraziamo per averci permesso di realizzare questa pubblicazione che permetterà ai nostri ospiti e ai mandellesi stessi di poter esplorare il nostro territorio con maggiore consapevolezza e nuovi spunti – dice Silvia Benzoni, Assessore al Turismo comune di Mandello -. Il turismo sarà sempre più cruciale per la nostra realtà, e permettere di valorizzare il lato monte oltre al lato lago è oggi sempre più fondamentale. Le guide, stampate in italiano e in inglese, saranno distribuite gratuitamente presso il punto informazioni a lago gestito da Pro Loco. Le strutture ricettive potranno invece ritirare delle copie da omaggiare ai propri ospiti presso la biblioteca comunale”.

“Speriamo di aver dato il nostro piccolo contributo per promuovere il nostro territorio e specialmente le nostre Grigne. Per i tanti appassionati di montagna c’è ancora tanto da scoprire! – dice Giancarlo Pomi, presidente Cai Grigne di Mandello del Lario -. Siamo da poco usciti da un periodo impegnativo e non poco stressante, sicuramente la montagna può aiutare a riprendere il ritmo e quel senso di libertà un po’ perso durante il lockdown. Il tutto in sicurezza ovviamente. La montagna va sempre rispettata e non sottovalutata; una buona dose di consapevolezza delle proprie capacità ed un’attenta valutazione dei rischi è un buon punto di partenza”.

LA GUIDA DI MANDELLO