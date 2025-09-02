Mandello. Struttura con antenne in Grigna: “Il paesaggio non sarà alterato”

L’impianto sorgerà nei pressi del Bivacco Merlini e garantirà maggiore sicurezza agli escursionisti

MANDELLO – In Grigna sorgerà una nuova struttura che ospiterà delle antenne, su approvazione del Comune di Mandello. Sarà costruita in zona Bivacco Merlini (più in basso rispetto al ricovero), situato in cima al sentiero dei Chignoli, da cui è possibile raggiungere il Rifugio Brioschi.

“Le autorizzazioni erano già state date tempo fa. La struttura sarà di dimensioni limitate, non andando in alcun modo a intaccare lo skyline delle Grigne – rassicura Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello – inoltre, rappresenterà un sistema di sicurezza per gli escursionisti. Inizialmente doveva essere realizzata in cresta, ma poi abbiamo deciso di farla abbassare ed eseguire una sorta di bypass con un cavo”.

Ergendosi la costruzione su un’area di proprietà del Comune di Mandello, all’ente spetterà l’incasso di un affitto.