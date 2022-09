Il Cai: “Punteremo sul coinvolgimento congiunto di atleti e volontari”

Tante le novità portate dalla sezione mandellese in vista della crono lunga 8,2 km tra la frazione di Molina e il Rifugio Elisa

MANDELLO – Fervono nella sede del Cai Grigne di Mandello i preparativi per il 25° “Trofeo delle Grigne” o, per dirlo con un titolo meno ufficiale ma sicuramente più sentito, della Molina-Rifugio Elisa, manifestazione podistica non competitiva di corsa in montagna che dal 2019, anno in cui si è svolta l’ultima edizione prima del Covid, attende di poter ripercorrere le alture mandellesi.

Domenica 16 ottobre questo digiuno sarà spezzato e gli atleti torneranno sugli 8,2 km di percorso che separano la frazione di Molina dal Rifugio Elisa, ma l’arco di tempo trascorso senza la cronometrata ha anche permesso, a livello organizzativo, di introdurre e sviluppare una serie di novità e migliorie, come spiegano gli stessi soci del Cai:

“Quest’edizione della Molina-Rifugio Elisa è il frutto di un gruppo nuovo, fatto di giovani ma anche di persone con esperienza, e di nuove idee. Rispetto agli scorsi anni vogliamo puntare sull’aggregazione e la convivialità, sia per i volontari che per gli atleti partecipanti, in particolare nel dopo gara previsto nella Polisportiva di via Pra Magno, dove si terranno peraltro anche le premiazioni”.

I membri del club alpino non entrano in dettagli, ma ci tengono a sottolineare che per tutto il giorno della gara l’obiettivo primario sarà coinvolgere. In realtà segnali di entusiasmo hanno cominciato a percepirsi già nelle fasi preparatorie della manifestazione, tuttora in atto, tanto che il numero di volontari pronti a dare una mano è considerevole.

“Più di 60 volontari hanno scelto di mettersi a disposizione per l’occasione, e anche per questo riscontro riteniamo giusto che a godersi il post gara siano anche loro e non solo i corridori”, precisano i soci Cai. Scelta peculiare dell’organizzazione anche quella di diversificare i canali d’iscrizione, passando dalla possibilità di compierla online fino ai tradizionali mezzi di comunicazione come le mail, arrivando a poterla siglare persino al Rifugio Elisa, punto d’arrivo della competizione.

“La decisione di aprire un punto d’iscrizione al Rifugio Elisa è un’assoluta novità: abbiamo dato il via alle iscrizioni intorno a Ferragosto proprio per consentire ai potenziali partecipanti di sottoscriverle anche lì, anche se il 2 ottobre è il termine ultimo per poterlo fare”, chiariscono i soci. Rimarrà invece possibile iscriversi online su www.kronoman.net, inviando una email a info@caigrigne.it o presentandosi nella sede del Cai Grigne di Mandello entro venerdì 14 ottobre 2022. Per quelli dell’ultimo minuto, anche il giorno stesso della gara entro le ore 8.30 in Polisportiva.

Per cercare di dare maggiore visibilità alla manifestazione il Cai ha anche cercato di variare le modalità di pubblicizzazione, ricorrendo a social come Facebook e Instagram e creando un nuovo logo in collaborazione con il Comune.

“La comunità mandellese ha reagito con generosità: oltre all’entusiasmo dei volontari nell’offrire il loro contributo, abbiamo infatti riscontrato un’identico spirito nei benefattori, tanto che numerosi sono gli sponsor che ci hanno detto di sì – specificano i soci -. Riverseremo quanto raccolto nell’organizzazione, anche in vista delle future edizioni, e i cambiamenti apportati quest’anno serviranno come base di partenza per il futuro”.

Entrando più nello specifico dei preparativi, allo stato attuale è nel vivo la messa a punto dei pacchi gara, dei buoni pasto e di altri altri aspetti legati alla fase organizzativa definita più pura, anche perché a livello burocratico tutto è stato portato a compimento. Parlando invece della competizione vera e propria, nasce spontanea la domanda su chi sia il favorito, per lo meno dando uno sguardo agli attuali iscritti, che ammontano intorno ai 40-50 sui 200 posti disponibili.

“Riteniamo Eros Radaelli uno dei papabili vincitori, peraltro nostro uomo immagine essendo mandellese, e già salito sul gradino più alto del podio nel 2018, anche se sono attesi degli outsiders – commentano i soci del Cai -. Sempre restando in tema di podio, abbiamo scelto di riservare alla prima donna classificata un premio in memoria di Daniela Panizza, morta il luglio scorso, in prima fila nell’organizzazione della Molina-Rifugio Elisa e impegnata in altre forme di associazionismo svolte in paese”.

Di seguito il programma dalla manifestazione: