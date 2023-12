Online il nuovo sito internet dedicato al Sentiero del Viandante

Il Touring Club lo ha certificato primo “cammino d’eccellenza” italiano

Il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi: “Un valido strumento a disposizione di tutti gli escursionisti”

BELLANO – All’indirizzo www.ilsentierodelviandante.eu gli utenti troveranno il nuovo sito del Cammino, certificato dal Touring Club quale primo “cammino d’eccellenza” italiano e voluto dall’Adp – Accordo di programma – “Sentiero del Viandante”, siglato da tutti i Comuni, le tre Comunità montane e le due Amministrazioni provinciali su cui transita il percorso turistico da Lecco a Morbegno.

“Come previsto il nuovo sito è stato attivato entro il 2023 – afferma Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, Comune capofila dell’accordo di programma – Questo sito sarà un valido strumento a disposizione di tutti gli escursionisti che vorranno visitare il nostro territorio, percorrendo il Sentiero del Viandante. Si tratta di un’ulteriore azione di valorizzazione e promozione, un passo importante per la realizzazione del quale ringrazio tutti gli enti coinvolti dall’Adp sin dal 2016. In questi anni di sinergia è stata realizzata una grande quantità di materiale informativo – video, cartine, guide turistiche – e ora abbiamo realizzato questo sito, sempre più adeguato alle esigenze dei visitatori italiani e stranieri”. Si tratta di un sito in divenire, che verrà costantemente aggiornato nei testi e soprattutto nel materiale foto e video che nei prossimi mesi sarà ulteriormente implementato.

Accedendo alla home page gli utenti si trovano a consultare una pagina dalla struttura gerarchica, che sintetizza i contenuti principali e invoglia ad approfondire la navigazione con testi bilanciati, immagini grandi, alternanza di vuoti e pieni. Lo schema cromatico riprende l’arancione del logo come elemento di stacco, il blu del lago e il verde della natura intorno al sentiero.

Sviluppato in italiano e in inglese, il sito si compone di pagine dedicate alla storia del cammino, alla descrizione generale dell’itinerario e alla descrizione delle singole tappe, con relativa pagina di approfondimento.

Per la descrizione delle tappe è stato utilizzato il criterio da Lecco verso Morbegno, con una pagina di approfondimento per ogni tappa da Comune a Comune.

C’è, inoltre, una parte dedicata ai media dove è caricato il video del Sentiero del Viandante e dove verranno caricati tutti i contenuti prodotti. Infine, una parte dedicata ai contatti dove sono stati inseriti i riferimenti degli Infopoint riconosciuti da Regione Lombardia che si trovano nei comuni toccati dal Sentiero.

Il sito, inoltre, offre la possibilità di scaricare la cartina escursionistica in PDF, con profili altimetrici, punti di interesse, distanze e dislivelli dell’intero cammino.

Grazie al fatto che la sentieristica può essere percorsa anche una tappa alla volta tornando al punto di partenza con i mezzi pubblici (attraverso l’utilizzo della linea ferroviaria oppure dei sette approdi sul lago) si rimanda ai siti di Trenord e di Navigazione Laghi per la consultazione di orari e l’acquisto di biglietti.

Completerà il portale le pagine relative a tutti i punti di interesse sulla sentieristica (Chiese, castelli, torri, attrazioni turistiche…) attualmente in fase di elaborazione e scrittura grazie al prezioso contributo del Rotary Club Colico.