Rete escursionistica lombarda: 1,19 milioni di euro per la messa in sicurezza

Gli interventi interesseranno in particolare il Sentiero del Viandante

I lavori consentiranno di ridurre i rischi legati a frane e dissesti

LECCO – Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la valorizzazione e la messa in sicurezza della Rete escursionistica lombarda. La Giunta regionale ha approvato l’atto integrativo alla convenzione sottoscritta con ERSAF il 23 luglio 2024, finalizzato alla progettazione e realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell’itinerario della Rete escursionistica della Lombardia di livello sovraprovinciale.

L’intervento prevede un investimento complessivo pari a 1.191.857,66 euro, destinato a migliorare la sicurezza, la fruibilità e la qualità dei percorsi escursionistici, con ricadute positive per il turismo sostenibile, l’economia locale e la valorizzazione delle aree montane e interne.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, gli interventi interesseranno in particolare il Sentiero del Viandante, uno dei percorsi escursionistici più frequentati e significativi della provincia di Lecco. In particolare, sono previsti:

la messa in sicurezza di un versante roccioso subverticale fratturato situato a monte del Sentiero del Viandante, nel comune di Varenna;

la riqualificazione del ponte sul Sentiero del Viandante, sempre nel comune di Varenna;

il ripristino e messa in sicurezza di una barriera paramassi danneggiata da un crollo roccioso a monte del Sentiero del Viandante, nel comune di Abbadia Lariana.

Gli interventi consentiranno di ridurre i rischi legati a frane e dissesti, migliorando la sicurezza e l’accessibilità di uno dei tratti escursionistici più frequentati della Lombardia.

Cronoprogramma degli interventi:

Termine progettazione lavori: 31 dicembre 2026

Termine esecuzione lavori e collaudo: 31 agosto 2028

ERSAF si impegna a garantire la completa conclusione degli interventi previsti dal presente atto integrativo, rispettando il cronoprogramma sopra indicato.

“Con questo provvedimento – dichiara Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – proseguiamo con determinazione nel percorso di valorizzazione della montagna lombarda. La rete escursionistica rappresenta un patrimonio straordinario, non solo ambientale e paesaggistico, ma anche economico e sociale. Le risorse stanziate consentiranno di intervenire in modo concreto sulla sicurezza dei percorsi sovraprovinciali, rendendoli sempre più accessibili e attrattivi. È una scelta che va nella direzione di uno sviluppo sostenibile dei territori, capace di coniugare tutela dell’ambiente, turismo responsabile e opportunità per le comunità locali”.

Il finanziamento trova copertura per 1 milione di euro attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e per 191.857,66 euro tramite risorse regionali dedicate agli interventi sui percorsi escursionistici, con una programmazione pluriennale fino al 2028.

“La collaborazione con ERSAF – conclude Mauro Piazza – si conferma strategica per garantire un’attuazione efficace degli interventi e una visione di lungo periodo. Continueremo a investire sulla montagna e sulle aree interne, perché rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della Lombardia. Desidero infine ringraziare l’Assessore Massimo Sertori per l’attenzione costante e il lavoro svolto a favore della montagna e delle aree interne della Lombardia, fondamentali per rendere possibile questo importante intervento di messa in sicurezza e valorizzazione della Rete escursionistica regionale”.