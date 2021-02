Il sindaco di Mandello richiama gli amanti della montagna a prestare attenzione al pericolo valanghe

“Accumuli instabili in Grignetta, evitate di avventurarvi e se lo fate serve la corretta attrezzatura”

MANDELLO – “Ha nevicato molto nelle ultime settimane e anche in questo week-end. Le temperature date in rialzo nei prossimi giorni creano ulteriori situazioni di instabilità del fronte nevoso. E’ per questo che si consiglia di evitare di avventurarsi in alta montagna e se lo si fa con massima attenzione e con la corretta attrezzatura”.

A richiamare l’attenzione degli escursionisti è il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, a fronte del rischio valanghe sulla Grignetta.

“Sono stai segnalate masse nevose pronte al distacco lungo il sentiero Cermenati tra il Canale Caimi ed il versante dei torrioni Magnaghi: in questa area è facile e abbastanza frequente che si presentino accumuli instabili – aggiunge Fasoli – Prestare estrema attenzione”.

Giusto ieri, i Vigili del Fuoco avevano lanciato l’allarme per rischio di slavine in Grignetta (vedi qui).