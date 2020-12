Rischio valanghe sulle Grigne, Fasoli: “Evitate quote alte e attenzione sui sentieri”

Il sindaco di Mandello invita i cittadini alla prudenza sulle Grigne

“Pericolo per le valanghe che possono cadere sui sentieri più bassi”

MANDELLO – Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno portato fino a 1,5-2 metri di neve sopra i 2000 metri di quota nel gruppo delle Grigne.

“La particolare situazione di forti precipitazioni nevose sopra ad un terreno non gelido, genera una situazione di grande criticità legata a possibili valanghe che, staccandosi ad altezze elevate, possono coinvolgere sentieri ben più bassi, fino ai 1500-1400 metri”.

“Si invita la cittadinanza a non salire oltre queste quote in questi giorni – conclude il sindaco – e a prestare molta attenzione percorrendo ogni sentiero”.