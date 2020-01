Sassate contro i pannelli solari del rifugio Rosalba: “Non ci arrendiamo”

Venerdì scorso il rifugista ha fatto l’amara scoperta

“Se qualcuno ha visto qualcosa ce lo comunichi”

MANDELLO – “Venerdì scorso, 17 gennaio, abbiamo trovato i pannelli solari del rifugio Rosalba letteralmente bombardati dai sassi”. Amara sorpresa per il rifugista Alex Torricini che, oltre alla struttura in Grignetta, gestisce anche il rifugio Brioschi in Grignone.

Purtroppo non si capisce il motivo di un gesto simile: “Possiamo solo sperare di individuare l’autore di questa vigliaccata – ha detto Torricini – in modo che possa pagare di tasca propria il notevole danno che ha arrecato alla struttura. Ovviamente abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine”.

“Siamo certi che il responsabile ci sta leggendo – continua Torricini -. Bene, allora sappia che non ci siamo arresi in passato di fronte alle minacce e ai tentativi di boicottaggio, non ci siamo arresi quando abbiamo rilevato la gestione di un rifugio che stava letteralmente cadendo a pezzi e lo abbiamo ristrutturato, ammodernato rendendolo accogliente e, soprattutto, adeguato alle norme igienico sanitarie in vigore. Sicuramente non ci arrenderemo nemmeno ora di fronte a un gesto indicibile”.

Il tentativo è quello di riuscire a individuare i responsabili: “Preghiamo chiunque abbia visto qualcosa di comunicarcelo impegnandoci sin d’ora ad assicurare la massima riservatezza alle eventuali segnalazioni”.