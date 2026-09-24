“Storie di Pietra”: a Mandello una serata tra montagne, fede e architettura

Giovedì 24 settembre alle 21 in Sala Consiliare la conferenza promossa dal CAI Grigne con il Comune

Durante la serata sarà premiato Nello Scenini

MANDELLO DEL LARIO – Le montagne come luoghi di fede, raccoglimento e contemplazione saranno al centro della nuova serata culturale promossa dal CAI Grigne di Mandello del Lario con il supporto dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento con “Storie di Pietra, Luoghi Sacri tra le Montagne” è in programma giovedì 24 settembre 2026 alle 21 nella Sala Consiliare di piazza Leonardo da Vinci 6.

L’incontro proporrà un viaggio attraverso la storia dei complessi religiosi edificati sulle montagne italiane e internazionali, dalle caverne trasformate in luoghi di culto ai monasteri arroccati sulle pareti rocciose, fino alle cripte e alle chiese che ancora oggi custodiscono testimonianze artistiche e religiose.

A guidare il pubblico sarà Chiara Anna Delmiglio, guida turistica abilitata ed educatrice museale. Attraverso immagini e testimonianze, la relatrice presenterà alcune tra le più suggestive testimonianze di fede e architettura delle aree montane.

Tra le tappe del percorso ci sarà San Pietro al Monte, a Civate, esempio del romanico lombardo immerso nei boschi del Monte Cornizzolo. Spazio poi alla Sacra di San Michele, in Val Susa, l’abbazia arroccata sulla cima del monte Pirchiriano e simbolo del Piemonte. Il viaggio proseguirà verso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, sul Lago Maggiore, affacciato sulle acque del lago, e arriverà fino al Monastero di San Juan de la Peña, a Jaca, in Spagna, gioiello del romanico spagnolo costruito sotto un imponente riparo di roccia nei Pirenei.

La conferenza nasce dalla volontà di raccontare il rapporto tra le terre alte e la spiritualità, mostrando come nel corso dei secoli ambienti montani difficili da raggiungere siano diventati luoghi privilegiati per la vita religiosa e abbiano dato origine a un patrimonio architettonico e artistico ancora oggi di interesse.

Ad aprire la serata sarà inoltre la premiazione di Nello Scenini come “Custode delle Terre Alte”, riconoscimento istituito dal Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. In occasione dell’appuntamento sono invitati anche coloro che, nel recente passato, hanno contribuito alla riqualificazione dell’ambiente antistante il Santuario di Santa Maria.

Alla serata parteciperà anche Gaia Bossi, presidente del Comitato Scientifico Regionale Lombardo.

“Vi aspettiamo per condividere una serata all’insegna della cultura, della storia e del fascino senza tempo della montagna – commenta l’assessore alla Cultura Doriana Pachera -. Siamo davvero felici di rinnovare la collaborazione con la sezione CAI Grigne e di accogliere nella nostra Sala del Consiglio un incontro di questo spessore. Si tratta di un’iniziativa che unisce la passione per il territorio e la montagna alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e spirituale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa serata per riscoprire insieme luoghi ricchi di fascino e memoria”.