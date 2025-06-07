Strada Camaggiore-Pratolungo, oltre 100 mila euro per la manutenzione straordinaria

L’intervento grazie alla sinergia tra Comunità Montana e i Comuni di Dervio e Bellano

Prima d’oggi la strada non era mai stata oggetto di manutenzioni significative: “Importante per la sicurezza e fruibilità dei nostri monti”

DERVIO – Un importante intervento di manutenzione straordinaria interesserà la strada agro-silvo-pastorale che da Camaggiore scende verso i monti di Dervio fino a Pratolungo. L’opera rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale tra la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e i Comuni di Dervio e Bellano.

La sistemazione del tracciato, mai oggetto di manutenzioni significative dalla sua realizzazione, risponde finalmente alle esigenze più volte espresse dal territorio. Fondamentale è stato l’impegno del vicepresidente della Comunità Montana Michael Bonazzola, che ha raccolto le istanze locali e promosso l’intervento, riconoscendone l’importanza sia per la viabilità rurale che per la prevenzione degli incendi boschivi.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 109.000 euro, coperto per la maggior parte da fondi destinati alla prevenzione antincendio della Comunità Montana (78.000 euro), con la partecipazione finanziaria dei Comuni di Dervio (28.000 euro) e Bellano (3.000 euro).

“Investire in opere come questa significa salvaguardare i valori della montagna: mantenere vivo e accessibile il territorio, preservare il bosco e garantire che, in caso di emergenza, i mezzi di soccorso possano intervenire rapidamente – ha dichiarato Bonazzola –. La tutela ambientale e la prevenzione passano anche attraverso infrastrutture efficienti e sicure”.

“Siamo molto soddisfatti di poter finalmente mettere mano a un’infrastruttura importante per la sicurezza e la fruibilità dei nostri monti – ha aggiunto il sindaco di Dervio –. Ringraziamo la Comunità Montana per aver saputo dare ascolto e concretezza alle richieste del territorio”.

Un ringraziamento agli uffici della Comunità Montana per l’impegno. L’intervento, che avrà anche una funzione strategica nella gestione e prevenzione degli incendi, rafforza la collaborazione tra enti locali e dimostra come il lavoro congiunto possa portare a risultati tangibili a beneficio delle comunità montane.