Vivere la montagna in sicurezza: successo a Dervio per la serata col Soccorso Alpino

Al centro della discussione la prevenzione e la gestione degli imprevisti

Il capostazione di Valsassina – Valvarrone Alessandro Spada ha presentato i numeri e le statistiche delle attività 2025

DERVIO – Sala piena e posti a sedere esauriti, venerdì sera, per l’incontro dedicato al tema “Vivere la montagna in sicurezza – Serata sulla sicurezza in montagna, prevenzione e gestione degli imprevisti”, promossa dai CAI di Dervio e Bellano, in collaborazione con la Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, Mountain Dream Guide e Terre Alte.

Il convegno, svoltosi presso la sala consiliare di Dervio, messa a disposizione dal sindaco, Stefano Cassinelli, presente tra i relatori, è iniziata con la presentazione di Elena Cariboni (CAI Dervio), moderatrice della serata. Il primo cittadino ha voluto ringraziare, a nome di tutta la popolazione, i soccorritori del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico per l’impegno quotidiano. Infine ha portato i saluti del consigliere regionale Giacomo Zamperini, presidente della Commissione speciale Valorizzazione e tutela del territorio, che all’ultimo momento ha dovuto rinunciare all’incontro causa impegno istituzionale.

Gli altri relatori sono stati la guida alpina e istruttore nazionale del CNSAS, Giambattista (Tita) Gianola, e l’accompagnatore di media montagna e tecnico del Soccorso alpino, Andrea Biassoni. Nella seconda parte della serata, dedicata proprio al Soccorso Alpino, è stata data parola al capostazione di Valsassina – Valvarrone, Alessandro Spada, che ha presentato i numeri e le statistiche delle attività di soccorso relativi al 2025. Hanno partecipato alla serata anche i due presidenti delle sezioni CAI di Dervio e Bellano, rispettivamente Massimo Tenca e Mattia Fumasoni, insieme con altri amministratori comunali del territorio.