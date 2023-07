Mandello. ‘Terre Selvagge’ in Grigna: inaugurata la mostra al Rifugio Elisa

Le opere Abo-Art del mandellese Gerardo Gaddi colorano il Rifugio Elisa

A esibirsi in concerto Marco Belcastro e la rifugista Elena Cosmo

MANDELLO – Pittura aborigena e Grigna. Contesto naturale locale e opere di terre lontane. Elementi accomunati, nonostante la distanza, da un aggettivo: ‘selvaggio’. Ed è nella mostra ‘Terre Selvagge’ inaugurata la scorsa domenica al Rifugio Elisa che il pittore mandellese Gerardo Gaddi ha voluto imprimere la bellezza di questi due mondi, Australia e Grigna, entrambi da lui conosciuti e toccati con mano, anche in senso pittorico.

L’artista lo ha fatto scegliendo come spazio espositivo l’habitat della Grigna e come protagonisti della mostra i colori e le rappresentazioni australiane.

E se le prime ore della giornata, grigia e piovigginosa, hanno scoraggiato molti escursionisti a mettersi in cammino per raggiungere il rifugio e partecipare all’evento, le colorate opere di Abo-Art hanno ravvivato l’atmosfera, fino a che qualche raggio di sole non è spuntato nel cielo e le nubi dal Sasso Cavallo hanno cominciato a diradarsi.

Un paesaggio, quello che circonda il Rifugio Elisa (1515 metri) capace ugualmente di regalare spettacolo, in qualunque condizione meteo. Così come sceniche sono state le esibizioni del cantautore Marco Belcastro e della rifugista Elena Cosmo che, muniti di chitarra classica e violino, hanno messo in piedi uno splendido concerto di musica acustica. Un tocco di arte in più a quello già presente grazie alle opere di Gaddi e alla cornice naturale offerta dalla Grigna.

All’inaugurazione hanno partecipato alcuni membri del CAI Grigne di Mandello, che ha patrocinato l’iniziativa, tra cui il presidente Giancarlo Pomi, l’assessore allo Sport di Mandello Sergio Gatti, ma anche amici ed escursionisti.

Visto il maltempo, la rifugista Elena Cosmo sta pensando a una nuova iniziativa da proporre, per tutti coloro che non hanno potuto prendere parte all’appuntamento: “Ipotizziamo di fare un altro concerto in occasione della chiusura dell’esposizione. Inizialmente abbiamo previsto che la mostra sarebbe rimasta in rifugio fino al 6 agosto, ma potremmo allungarne la permanenza. Intanto chiunque fosse interessato a vedere i quadri, può farci visita”.

Foto di Fabio Pettorru e foto dei quadri di Gerardo GaddiC

Sul canale YouTube di Pettorru (FazTrekkingVideo) presto disponibile il video ufficiale dell’intera giornata con interviste e musica live