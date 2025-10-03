A Calco torna la Castagnata del Cai

Escursioni, manutenzione dei sentieri e festa con caldarroste e musica

Appuntamento a domenica 12 ottobre

CALCO – Una giornata di escursioni, manutenzione dei sentieri, convivialità e tradizione attende la comunità di Calco. Domenica 12 ottobre, infatti, soci, amici e simpatizzanti potranno ritrovarsi insieme per vivere un’esperienza all’insegna della natura e della buona tavola, grazie all’iniziativa organizzata dalla sezione di Calco del Club Alpino Italiano.

Con punto di riferimento nella sede del Cai di via Indipendenza 17, l’evento offrirà un ricco programma che combina escursionismo, cura del territorio e momenti di convivialità.

La giornata prenderà il via di buon mattino con il ritrovo alle 7:30 presso la sede Cai di Calco, da cui partiranno i lavori di manutenzione dei sentieri del Monte di Brianza: un’attività preziosa per la tutela dell’ambiente e per garantire la piena fruibilità della rete escursionistica locale.

Alle ore 8:30, con ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Calco, è invece in programma un’escursione aperta a tutti, organizzata in collaborazione con l’Associazione Monte di Brianza. Un’occasione speciale per andare alla scoperta delle bellezze naturali e delle storie nascoste del territorio.

Al termine delle attività, sarà possibile pranzare: la prenotazione è obbligatoria presso la sede del Cai. Il pomeriggio sarà allietato da caldarroste, vin brulè, giochi e musica per tutti, per vivere appieno lo spirito di comunità e la convivialità che da sempre contraddistinguono la Castagnata.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a calco@cai.it o recarsi in sede nelle serate di martedì e venerdì.