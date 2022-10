Airoldi e Capra ospiti del Cai Calco per i 60 anni della conquista della Nord dell’Eiger

Appuntamento venerdì 7 ottobre nella sede di via Indipendenza

La serata vuole ricordare l’epica impresa effettuata 60 anni fa da un gruppo di alpinisti lecchesi

CALCO – Una serata per parlare, a 60 anni di distanza da quell’impresa epica, della conquista italiana della parete Nord dell’Eiger. Venerdì sera, a partire dalle 21, la sede sociale del Cai di Calco, in via Indipendenza, ospiterà un interessante incontro con il grande alpinista e amico Gildo Airoldi che parlerà della leggendaria impresa che lo portò, esattamente 60 anni fa insieme ad altri alpinisti – tra cui il compianto Romano Perego, scomparso nel 2019 e residente proprio a Calco – a conquistare come prima italiana la terribile parete nord del monte Eiger. Al suo fianco Giovanni Capra, autore del libro “Due cordate per una parete”.

L’iniziativa rientra nella programmazione di un ottobre ricco di eventi e proposte targate Cai Calco. Domenica prossima, 9 ottobre, si svolgerà infatti la tradizionale castagnata, annuale festa del sodalizio calchese, in cui si svolgeranno diverse attività: dalla pulizia e manutenzione dei sentieri del Monte di Brianza, ad escursioni ed altre attività per i più giovani, fino al pranzo per i soci con la vendita delle burolle nel pomeriggio. La giornata sarà accompagnata dalla fisarmonica della musicista ed artista bergamasca Natalia Ratti.

Venerdì 14, invece, appuntamento in sede con la guida alpina Jacopo Zezza con i suoi “sogni ad alta quota” e la presentazione della “Calco Mountain Academy”, stage di alpinismo per i giovani proposto dal Cai Calco per il 2023.

La settimana successiva, venerdì 21, sarà il turno della forte arrampicatrice Federica Mingolla, scalatrice di livello internazionale, autrice di molte “prime” femminili su falesie e non solo.

Spazio infine all’approfondimento della Dol, la Dorsale Orobica Lecchese, venerdì 28 ottobre con Luca Rota, blogger delle terre alte e lo scrittore di montagna Ruggero Meles che parleranno del celebre itinerario escursionistico lungo le nostre montagne, al centro anche del libro “Dol dei Tre Signori” scritto insieme a Sara Invernizzi. Alla serata di venerdì 28 ottobre prenderà parte anche Paolo Confalonieri, direttore della celebre rivista “Orobie”.