Cai Calco organizza la Mountain Academy: stage di alpinismo ad alta quota

Lo stage si terrà il 28 e 29 giugno

Corsi di alpinismo avanzato per affrontare nuove sfide

CALCO – La sezione di Calco del Club Alpino Italiano organizza anche per il 2025 la “Calco Mountain Academy“, una serie di corsi di alpinismo svolti con l’ausilio di guide alpine aperto a tutti i soci Cai.

Si tratta di un progetto innovativo e ambizioso, pensato per chi desidera vivere un’esperienza diversa e più stimolante, acquisendo le competenze necessarie per affrontare la montagna con sicurezza.

In un periodo in cui praticare alpinismo all’interno delle sezioni Cai è diventato sempre più complesso, la Calco Mountain Academy si propone come una risposta concreta, un punto di riferimento in cui offrire esperienze, corsi e uscite di alpinismo ai soci. La Calco Mountain Academy è rivolta a chi desidera superare le tradizionali escursioni e vivere un alpinismo più profondo e impegnativo.

Il primo corso che verrà proposto sarà quello dello Stage di alpinismo di alta quota, che si svolgerà nel weekend del 28 e 29 giugno.

Per informazioni è possibile mandare una mail a calco@cai.it