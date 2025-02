Cai Calco. Tutto pronto per il nuovo corso di Alpinismo Giovanile

Sabato 15 marzo alle 17 si svolgerà la presentazione delle attività

CALCO – Anche per questo 2025 il Cai di Calco è pronto a iniziare un nuovo corso di Alpinismo Giovanile per i soci più giovani.

“Ormai da molti anni come sezione di Calco del Cai organizziamo corsi di AG, in quanto lo riteniamo un importante strumento di crescita per bambini e ragazzi che intendono approcciarsi al mondo della montagna. Infatti l’Alpinismo Giovanile non ha solo lo scopo di far conoscere ai giovani tra gli 8 e i 18 anni la montagna in modo corretto e responsabile, di avviare i giovani alla pratica dell’escursionismo e delle altre attività di montagna, di garantire la sicurezza e favorire la consapevolezza delle proprie capacità e limiti, di diffondere la conoscenza e il rispetto per la natura, ma è soprattutto un fondamentale percorso di crescita umana che è qualcosa di più del semplice andare in montagna”.

Sabato 15 marzo alle 17 si svolgerà la presentazione delle attività di Alpinismo Giovanile presso la sede di via Indipendenza, 17. Per adesioni e informazioni: 349/8358635 (Walter), 335/6988965 (Marco) o mandare una mail a calco@cai.it.