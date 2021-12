Calco Mountain Academy, la nuova proposta del Cai Calco per i giovani

Un progetto ambizioso che coinvolge giovani tra i 18 e 25 anni

CALCO – La sezione Cai di Calco è da tempo attenta ai giovani e da oltre 30 anni organizza corsi di alpinismo giovanile per ragazzi dai 7 ai 18 anni. Ora però vuole osare, andare oltre e proporre per i giovani che, usciti dall’esperienza con alpinismo giovanile, non trovano spazio e in questo periodo di incertezze è necessario dare risposte concrete.

“Nel nostro caso si tratta di proporre a giovani tra 18 e 25 anni un progetto ambizioso, una proposta che vada ben oltre ai soliti corsi offrendo servizi diversi e una durata temporale più lunga: nasce quindi la ‘Calco Mountain Academy’. La proposta si rivolge a una fascia di età dai 18 ai 25 anni, più in particolare ai soci ‘Ordinari Juniores’, fascia che da sempre cerca qualcosa di diverso, di più stimolante, e che per tali motivi si rischia di perdere”.

Scopi e obiettivi

Sicurezza in primo piano: attraverso l’academy, il/la giovane apprende le tecniche e le nozioni utili e indispensabili per affrontare in modo consapevole e sicuro ogni tipo di terreno;

Socialità: imparare a interagire fisicamente con i propri compagni/e, abituarsi a lavorare in gruppo come opportunità di crescita e di stimolo, “dove sono carente posso imparare da altri”;

Fiducia: capire che dare fiducia non è follia ma vitale, in queste attività avere fiducia del o del proprio compagno/a è fondamentale;

Conoscere la montagna 360°: affrontare l’ambiente montano in tutte le sue vesti in particolare in quelle più severe e spettacolari;

Far acquisire capacità che permettono di affrontare “problemi” alpinistici senza particolari difficoltà, stando sempre sotto la soglia di sicurezza;

Far apprendere i propri limiti;

Rendere la sezione più dinamica;

Garantire un continuo cambio generazionale:

Offrire un servizio di qualità in ottemperanza al punto uno Art. 1 – Costituzione e finalità, dello statuto generale del Club Alpino Italiano.

Attività

Alpinismo invernale;

Alpinismo in alta quota;

Sci alpinismo;

Arrampicata su roccia;

Serata motivazionale;

Approfondimento materiali.

Docenti – istruttori

Guide alpine

Insegnante yoga

Psicologo

Istruttore Cai per la parte teorica

Informazioni

Per iscrizione e informazioni in sede Cai martedì / venerdì dalle 21 alle 23 (via Indipendenza, 17). Oppure chiamare Walter 3498358635. Iscrizioni entro il 10 Gennaio 2022.

IL PROGRAMMA DELLE USCITE