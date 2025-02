Con il Cai Calco una serata sull’autosoccorso in valanga

Venerdì 14 febbraio alle ore 21 presso la sede di via Indipendenza

L’utilizzo degli strumenti di autosoccorso Artva, pala e sonda

LECCO – Il sempre crescente aumento della frequentazione delle montagne durante il periodo invernale – anche e soprattutto da parte di soggetti aventi poca esperienza – unito ai fenomeni di repentino mutamento delle condizioni meteo e di innevamento causati dai cambiamenti climatici in atto a livello planetario, stanno facendo aumentare a livelli intollerabili gli incidenti in montagna soprattutto in ambiente innevato.

“Per questo motivo riteniamo fondamentale che venga incentivato l’utilizzo degli strumenti di autosoccorso (Artva, pala e sonda) ma per far ciò è necessario conoscerne il loro corretto utilizzo. Per questo motivo, come sezione Cai organizziamo per i nostri soci una serata informativa su questa importante questione”.

L’appuntamento è venerdì 14 febbraio alle ore 21 presso la sede sociale di via Indipendenza, 17 a Calco.