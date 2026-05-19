Montevecchia, escursione nel Parco alla scoperta della flora degli habitat di interesse comunitario

Domenica 31 maggio l’iniziativa promossa dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dai volontari del Parco del Curone

Durante il trekking saranno visitati Prati magri, Sorgenti pietrificanti e Boschi igrofili per approfondire la biodiversità del territorio

MONTEVECCHIA – Un’escursione dedicata alla scoperta di ambienti naturali e delle specie vegetali che li caratterizzano. È in programma per la mattina di domenica 31 maggio l’iniziativa promossa dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dai Volontari del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone dal titolo “La flora degli habitat di Interesse Comunitario”.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di esplorare di alcuni ambienti particolarmente fragili presenti all’interno del Parco, la cui conservazione viene considerata fondamentale per la tutela della biodiversità. Durante il trekking saranno visitati tre siti individuati come habitat di interesse comunitario: i Prati magri, le Sorgenti pietrificanti e i Boschi igrofili.

Nel corso dell’escursione sarà possibile approfondire le peculiarità floristiche dei diversi ecosistemi e conoscere le caratteristiche ambientali di aree protette considerate di particolare valore naturalistico.

La partecipazione prevede un contributo individuale Pro Parco di 5 euro, mentre per i nuclei familiari il costo sarà di 10 euro complessivi, figli inclusi. I minori potranno partecipare gratuitamente, purché accompagnati da almeno un familiare.

Il trekking sarà a numero chiuso e sarà quindi obbligatoria la prenotazione entro venerdì 29 maggio, utilizzando il QR Code presente nella locandina oppure inviando una mail all’indirizzo gev@parcocurone.it.

Luogo e orario di ritrovo saranno comunicati al momento della prenotazione.