Nuova via sulla mitica Sud della Marmolada, tra gli apritori la meratese Iris Bielli

Protagonisti Matteo Della Bordella, Maurizio Giordani, Max Faletti e Iris Bielli (talento del Cai Eagle Team)

Il Ragno Della Bordella: “Un sogno che si avvera. È uscita davvero una via bellissima (e difficile)”

LECCO – “Nuova via sulla Sud della Marmolada”. L’annuncio è arrivato via social direttamente dal Ragno di Lecco Matteo Della Bordella. Ancora pochi, al momento, i dettagli della nuova via, ma il palcoscenico è di assoluto rilievo: la parete Sud della Marmolada rappresenta un punto di riferimento mondiale per l’arrampicata sulle Dolomiti. Lì sono state disegnate alcune di quelle salite che fanno sognare gli scalatori di tutto il mondo. Una parente imponente: 1000 metri d’altezza per tre chilometri di roccia meravigliosa che conta circa 200 vie.

“Aprire una nuova linea sulla regina delle pareti è per me un sogno che si avvera! – ha detto Matteo Della Bordella -. Ancora più bello poterlo fare con dei compagni eccezionali: Maurizio Giordani, il massimo conoscitore di questa parete; Max Faletti, il fratello funky con cui condividere le più pazze avventure; Iris Bielli, la giovane promessa del Cai Eagle Team, talento allo stato puro…”.

Eh sì, perché tra gli apritori c’è anche la giovanissima (soli 19 anni) scalatrice di Merate. talento coltivato nell’Eagle Team, il progetto ideato proprio da Matteo Della Bordella insieme al Club Alpino Italiano e al Club Alpino Accademico Italiano (Sezione nazionale che riunisce i soci Cai che hanno svolto attività alpinistica dilettantistica di particolare rilievo e intensità), che ha selezionato una quindicina di alpinisti tra i 18 e i 28 anni, offrendo loro l’opportunità di sviluppare il talento alpinistico grazie a un programma pensato per una crescita di alto livello, con tutor selezionati tra i migliori alpinisti italiani e internazionali. Lo scopo finale, oltre a diventare degli ottimi alpinisti, guadagnarsi il proprio posto nel gruppo che parteciperà alla spedizione alpinistica internazionale 2025 finanziata dal Club alpino italiano in Patagonia.

Una bella realizzazione per la meratese Iris Bielli, la più giovane dell’Eagle Team, che dopo aver praticato ginnastica artistica, all’età di 14 anni ha deciso di dedicarsi all’arrampicata sportiva proprio con la squadra agonistica dei Ragni di Lecco. Studentessa al 1° anno di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio al Politecnico di Milano, adesso ha messo da parte le gare per dedicarsi alla montagna.

“È uscita davvero una via bellissima (e difficile) – conclude Della Bordella – non vediamo l’ora di raccontarvi presto di più di questa avventura”.