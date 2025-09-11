Merate, stasera la proiezione di “Marmolada Madre Roccia” con Iris Bielli

L’iniziativa è promossa dai Cai Merate in collaborazione con il Comune

La serata è in programma giovedì 11 settembre in Auditorium

MERATE – Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 11 settembre alle 20.45, in Auditorium con la proiezione del film “Marmolada: madre roccia”, con la partecipazione straordinaria della giovane arrampicatrice meratese Iris Bielli, protagonista, insieme ai compagni di cordata Matteo Della Bordella, Maurizio Giordani e Massimo Faletti, dell’importante impresa alpinistica su “La regina delle Dolomiti”.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della rassegna Merate per lo sport, è a cura della locale sezione del Cai e vedrà la partecipazione del sindaco Mattia Salvioni, dell’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi e del presidente del Cai Merate Daniele Oggioni.

Il documentario segue l’emozionante impresa degli alpinisti di quattro generazioni diverse, impegnati ad aprire una nuova via sfidando i loro limiti e le incognite di una montagna che è da sempre meta e sogno dell’alpinismo mondiale, entrata anche nel dibattito sul cambiamento climatico dopo il crollo del Seracco del 3 luglio 2022.

Non è solo la cronaca di una scalata, ma anche una riflessione sul nostro rapporto con la montagna: quella vera, viva, che insegna e a volte ammonisce. Il tutto accompagnati dalla preziosa testimonianza di una giovane arrampicatrice, rappresentante della “Generazione Z”, che ci parla con la corda e con la sua voce sottile e sussurrata.