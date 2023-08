Montagna sostenibile: ai Resinelli se ne parlerà con ‘Personefannocose’

Il format di Resinelli Tourism Lab che invita una comunità a dialogare sostenibile, ai piedi della Grignetta

Due incontri a settembre organizzati al Forno della Grigna

PIANI RESINELLI – L’uomo e la montagna: due entità che si sono studiate, approcciate e influenzate l’una con l’altra per secoli. Un rapporto che adesso, con i recenti cambiamenti, ha bisogno di trovare un nuovo equilibrio per far sì che nessuna delle due soccomba. Per farlo è necessario che le persone intervengano, che ‘facciano cose’. Ed è proprio dal format ‘Personefannocose’ che Resinelli Tourism Lab vuole partire per immaginare un piano di sviluppo territoriale e montano sostenibile in particolare lì, dove il progetto ha preso vita, ai Piani Resinelli. E non lo farà da solo, ma attraverso incontri: chiacchiere accompagnate da aperitivo in compagnia di ospiti che condividono la stessa visione.

Resinelli Tourism Lab aveva già sperimentato il format nel 2022 e ha deciso di riproporlo anche quest’anno, nel mese di settembre, con due incontri alla scoperta della sostenibilità in montagna. Già la scelta del periodo è in linea con la filosofia che, insieme al resto della comunità coinvolta, intende portare avanti per mettere insieme idee e nuove pratiche che sappiano rilanciare la montagna sostenibile e partecipata: entrambi gli appuntamenti si terranno infatti sul finire dell’estate e saranno infrasettimanali per evitare il sovraffollamento dei week-end estivi.

Il primo incontro è previsto per venerdì 1 settembre alle ore 19.30 presso il Forno Della Grigna. Ospiti i rappresentanti e le rappresentanti regionali della rete RIFAI (Rete Italiana giovani Facilitatori Aree Interne).

La rete, di scala nazionale, si occupa di ‘restanza’, ovvero creare le condizioni affinché i giovani possano tornare (e restare) nei territori e nelle comunità a cui appartengono. Combattere lo spopolamento della montagna, garantire ai giovani spazio e opportunità generative di incontro e relazione, promuovere un turismo lento e sostenibile sono solo alcuni degli obiettivi che la rete persegue in tutte le aree interne d’Italia. In Lombardia la rete conta sette realtà iscritte tra cui TracciaMinima, il progetto di cammino partecipato sul Lago Maggiore, la società benefit Avanzi Discover che promuove la rigenerazione territoriale, lo Studio SHIFT che si occupa di co-design, e naturalmente Resinelli Tourism Lab.

Il secondo appuntamento sarò invece mercoledì 6 settembre, sempre alle 19.30 al Forno della Grigna. Ospite della serata la 29enne Sabrina Borean, travel blogger e founder di ‘unviaggioperamarsi‘, profilo instagram in cui vengono trattati i temi del turismo accessibile e dell’importanza dell’autonomia per le persone disabili. Durante l’aperitivo Sabrina condividerà i suoi diari di viaggio e la serata si concluderà con la creazione di un’opera collettiva grazie alla partecipazione del duo artistico Schiene Pelose.

Condurrà gli incontri il giornalista Fabio Landrini. Ad alternare e chiudere le chiacchierate degustazione di prodotti locali a cura del Forno della Grigna. Per prenotazioni contattare resinellitourismlab@gmail.com.