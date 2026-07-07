Monti Sorgenti, ai Resinelli l’ultimo appuntamento estivo con “Tra la vita e la vetta”

Natalia Ratti racconta le grandi storie del Soccorso Alpino tra parole e musica

Sabato 11 luglio al Rifugio Carlo Porta

PIANI RESINELLI – Ultimo appuntamento estivo per la rassegna culturale Monti Sorgenti 2026, che sabato 11 luglio si sposta in quota, ai Piani Resinelli, per un pomeriggio dedicato alle emozioni e ai grandi racconti della montagna.

L’appuntamento è fissato alle 17.45 al Rifugio Carlo Porta, dove andrà in scena “Tra la vita e la vetta – Storie di Soccorso Alpino”, spettacolo con protagonista Natalia Ratti.

L’incontro accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle più significative vicende di solidarietà e salvataggio tra le montagne, raccontando il volto più umano del mondo dell’alpinismo e del soccorso.

Tra le storie che verranno ripercorse figurano quelle di Daniele Chiappa “Ciapin” e della squadra lecchese nella bufera della Grigna, di Alison Hargreaves sul Cervino, di Cesare Maestri, Kurt Lauber, Cesare Ottin Pecchio e Andrea Oggioni, protagonisti di interventi e vicende che hanno segnato la storia del Soccorso Alpino.

Il racconto sarà accompagnato dalle musiche di Sinding, Mendelssohn, Chopin, Rheinberger, Weber e Dvořák, in un intreccio di parole e note pensato per coinvolgere il pubblico e offrire una riflessione sul valore della solidarietà, dell’impegno e del rispetto della montagna.

Al termine dello spettacolo è previsto un aperitivo conviviale.

L’ingresso è libero.