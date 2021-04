Slogan “no vax”: i vandali imbrattano la segnaletica sul Cornizzolo

Scritte negazioniste e parolacce sui cartelli e i massi

Il sindaco: “Gesti inammissibili”

CIVATE – Nei giorni scorsi dei vandali hanno imbrattato la segnaletica e i massi lungo il sentiero che porta al Buco della Sabbia e sul tratto che collega il Cornizzolo al Sasso Malascarpa.

“In questo anno così difficile e complicato in cui ognuno di noi è impegnato ad affrontare al meglio l’emergenza sanitaria – afferma il sindaco di Civate, Angelo Isella – è davvero triste e sconfortante constatare l’inciviltà di certe persone che non hanno il minimo rispetto per la storia, la cultura e l’ambiente. L’impegno delle Istituzioni ma anche dei singoli cittadini è quello di far maturare l’idea che il nostro territorio è la nostra casa e come tale va rispettato, protetto, curato e tutelato da tutti. Ognuno ha le proprie idee ma queste vanno espresse nelle sedi opportune e non danneggiando il bene e il patrimonio comune”.

“Gesti di questo tipo non sono ammissibili – continua il sindaco – e dimostrano la totale assenza di senso civico. Chiaramente insieme alla Polizia Locale faremo di tutto per risalire agli autori di questi atti vandalici e se riusciremo ad individuarli certamente saranno condannati a pagare per risarcire i danni che hanno causato con le loro inaccettabili azioni.

L’amarezza, la tristezza e la rabbia non sono solo mie ma anche e soprattutto di tutte quelle persone che si prendono cura dei nostri sentieri e che da sempre tutelano il nostro territorio”.