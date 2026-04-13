Olginate, trekking “Da lago a lago” sul Monte di Brianza: 23 km tra Olginate e Annone

Domenica 26 aprile escursione per camminatori allenati organizzata dall’Associazione Monte di Brianza

Percorso di circa 7 ore con 807 metri di dislivello positivo; iniziativa gratuita ma a numero chiuso

OLGINATE – Un’escursione “Da lago a lago”, attraversando la dorsale del Monte di Brianza, per un percorso complessivo di 23 km circa: l’Associazione Monte di Brianza, con il patrocinio dei comuni di Oggiono e Olginate, organizza il trekking che parte dal lago Olginate e giunge a quello di Annone.

L’appuntamento è previsto per domenica 26 aprile ed è rivolto ai soli escursionisti allenati, in grado di affrontare un dislivello positivo di 807 metri e una passeggiata di circa 7 ore complessive.

L’iniziativa è a numero chiuso: per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente inviando una mail a associazionemontedibrianza@gmail.com.