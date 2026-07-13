Oliveto Lario dedica una serata alla flora delle Grigne con Pierfranco Arrigoni

Venerdì 17 luglio alle 20.45, nella Sala Consiliare del Municipio, un appuntamento promosso dal Comune e dalla Biblioteca a ingresso libero

Pierfranco Arrigoni guiderà il pubblico tra specie rare, habitat e curiosità botaniche del massiccio delle Grigne

OLIVETO LARIO – Un viaggio alla scoperta della ricchezza botanica delle Grigne attraverso immagini, curiosità e approfondimenti scientifici. È quanto propone l’Amministrazione comunale di Oliveto Lario, insieme alla Biblioteca, con il nuovo appuntamento dedicato alla conoscenza del territorio e del suo patrimonio naturale.

L’incontro “La Flora delle Grigne” è in programma venerdì 17 luglio, alle 20.45, nella Sala Consiliare del Municipio di Oliveto Lario. Protagonista della serata sarà Pierfranco Arrigoni, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle varietà floristiche presenti sul massiccio delle Grigne, caratterizzato dalla presenza di numerose specie rare, endemiche e di grande valore naturalistico. L’ingresso è libero.

Nel corso dell’incontro saranno approfondite le caratteristiche, gli habitat e le peculiarità delle principali specie che popolano le montagne, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino un patrimonio naturalistico di particolare valore e di riflettere sull’importanza della sua tutela.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di incontri divulgativi promosso dal Comune di Oliveto Lario per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, appassionati e visitatori alla conoscenza delle eccellenze naturalistiche e della biodiversità.