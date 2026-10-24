OSA Valmadrera, Hervé Barmasse protagonista della serata per i 75 anni dell’associazione

Sabato 14 novembre alle 21 il Cinemateatro Artesfera ospiterà “Oltre l’orizzonte”, un incontro dedicato all’alpinismo, all’esplorazione e al superamento dei propri limiti

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, celebra tre quarti di secolo di storia dell’OSA Valmadrera. Ingresso libero con prenotazione su Eventbrite, fino a esaurimento posti

VALMADRERA – Una serata dedicata alla montagna e all’alpinismo, con un ospite d’eccezione per celebrare un traguardo importante. L’OSA Valmadrera (Organizzazione Sportiva Alpinisti) festeggia i 75 anni dalla fondazione con Hervé Barmasse, alpinista ed esploratore tra i più conosciuti del panorama italiano, protagonista dell’incontro “Oltre l’orizzonte”, un appuntamento dedicato all’esplorazione, alla scoperta e al desiderio di superare i propri limiti.

L’iniziativa è in programma sabato 14 novembre 2026, alle ore 21, al Cinemateatro Artesfera di Valmadrera, in via dell’Incoronata 8, con il patrocinio del Comune. L’ingresso sarà libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite.

Durante la serata, Barmasse accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le proprie esperienze alpinistiche, raccontando le sfide e le grandi avventure in montagna. Un percorso che invita a riflettere sul significato dell’esplorazione e sulla capacità di affrontare i propri limiti, guardando alla montagna non soltanto come luogo di avventura, ma anche come occasione di crescita e conoscenza.

L’appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per il 75° anniversario dell’OSA Valmadrera, un’associazione la cui storia è legata alla passione per la montagna, all’amicizia e alle esperienze condivise da generazioni di soci. Settantacinque anni di attività che il sodalizio intende celebrare guardando anche al futuro, nel segno dei valori che ne accompagnano il percorso: amore per la montagna, amicizia, avventura e rispetto per l’ambiente.

La presenza di Hervé Barmasse rappresenta così un’occasione per ripercorrere idealmente la storia dell’associazione e condividere con il pubblico quella passione per l’alpinismo che continua a coinvolgere persone di ogni età e a ispirare nuove generazioni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione su Eventbrite fino a esaurimento posti. Per riservare il proprio posto è possibile utilizzare il seguente collegamento:

Prenota il tuo posto per “Oltre l’orizzonte” con Hervé Barmasse su Eventbrite