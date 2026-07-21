Pizzo d’Erna, celebrati i 70 anni della Croce con gli Alpini

Alla celebrazione ha partecipato anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini

“Gli Alpini uniscono le comunità e rappresentano un esempio che non deve essere dimenticato”

LECCO – Una giornata dedicata alla memoria, alla riconoscenza e ai valori che da sempre caratterizzano gli Alpini. Domenica 19 luglio il Gruppo Alpini “Pizzo d’Erna – Bonacina della Sezione ANA di Lecco ha celebrato il 70° anniversario della posa della Croce del Pizzo d’Erna, un momento di commemorazione che ha riunito penne nere, volontari e cittadini.

Tra i partecipanti anche il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini, iscritto al Gruppo, che nel suo intervento ha richiamato l’impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare la memoria alpina, ricordando anche il ruolo di Regione Lombardia attraverso iniziative come la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

“Non abbiamo ricordato soltanto la posa di una croce – ha affermato Zamperini –. La celebrazione è stata un’occasione per rendere omaggio al sacrificio dei ‘veci che sono andati avanti’ e, allo stesso tempo, uno stimolo per i ‘bocia’ che continuano a portare avanti i valori alpini di solidarietà, servizio, coesione e amore per la comunità. Trasmettere questi principi alle nuove generazioni significa investire sul futuro. Gli Alpini uniscono le comunità e rappresentano un esempio che non deve essere dimenticato”.

Nel corso del suo intervento il consigliere regionale ha anche richiamato quanto accaduto nei giorni scorsi in Grignetta, dove il bivacco Bruno Ferrario è stato imbrattato con scritte vandaliche.

“Quel gesto ha colpito profondamente la nostra comunità. Ma la risposta arrivata subito dopo, con un gruppo di giovani che è salito spontaneamente a ripulire il bivacco, dimostra che esistono ancora un forte senso di responsabilità e un profondo rispetto per la montagna. È questo lo spirito che dobbiamo valorizzare e trasmettere”.

Zamperini ha infine rivolto un ringraziamento ad Alessandro Briacca, capogruppo del Gruppo Alpini “Pizzo d’Erna – Bonacina” e figlio dello storico capogruppo Maurizio Briacca, per l’impegno profuso nella promozione delle tradizioni alpine e nella vita della comunità.

Alla celebrazione, ospitata presso il baitello del Gruppo Alpini, era presente anche Severino Aondio, 93 anni, che ha raggiunto a piedi il Pizzo d’Erna, offrendo ancora una volta una testimonianza concreta di determinazione e attaccamento ai valori delle penne nere.