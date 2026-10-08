Raccontami la montagna, Andrea Cassini presenta “Sulla via dell’Orso”

Sabato 17 ottobre alle 17 il sesto appuntamento della rassegna a Pianezzo

Domenica 18 ottobre la manifestazione prosegue con “Vivi il Moregallo” insieme al CAI Valmadrera

VALMADRERA – Prosegue con un tema di grande attualità la terza edizione di “Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Valmadrera e dalla Libreria Volante, in collaborazione con il CAI Valmadrera, la SEV Valmadrera, l’OSA Valmadrera e la Cooperativa Sociale Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

Il sesto appuntamento è in programma sabato 17 ottobre alle 17 a Pianezzo, con Andrea Cassini, autore di “Sulla via dell’Orso”, edito da Nottetempo. A presentare l’incontro sarà Luca Rota.

Al centro della serata ci sarà il rapporto tra esseri umani e animali selvatici, raccontato attraverso la figura dell’orso. In “Sulla via dell’Orso”, Cassini si interroga sul significato che gli animali non umani hanno per l’uomo e su ciò che il loro sguardo può raccontare del mondo e di noi stessi. Il libro intreccia biologia, storia, cultura e immaginario e affronta questioni di stretta attualità, dalla convivenza con la fauna selvatica alla caccia e al bracconaggio, fino agli effetti del cambiamento climatico.

Andrea Cassini, scrittore e traduttore, ha una formazione da filologo medievale e vive nell’Appennino pistoiese. Si occupa di letteratura fantastica, cultura pop ed ecologia e conduce il podcast “I diari del lupo” su Fango Radio. Tra i suoi libri figurano “Non tutto il male” (effequ, 2021), “Ventisei milioni di anime” (Moscabianca, 2023), “L’impronta” (Zona 42, 2023) e “I diari del lupo” (Nottetempo, 2025).

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo.

La rassegna proseguirà poi domenica 18 ottobre con la manifestazione “Vivi il Moregallo”, organizzata con il CAI Valmadrera.

Per raggiungere il rifugio a piedi sono disponibili gli itinerari indicati sul sito del Rifugio SEV. L’organizzazione suggerisce di partire da Valbrona, lasciando l’auto alla stanga di Oneda, raggiungibile inserendo nel navigatore via Ziniga. Da qui il percorso prosegue a piedi per circa un’ora lungo una strada sterrata in buone condizioni. Per chi desidera salire in gruppo, il ritrovo alla stanga è fissato alle 15.30.

È inoltre disponibile un servizio di trasporto in jeep, di sola andata, solo ritorno oppure andata e ritorno, al costo di 5 euro a persona per tratta. Le partenze dalla stanga di Oneda sono previste tra le 15.30 e le 16.45. Il ritorno è previsto al termine dell’evento, oppure della cena per chi sceglierà di fermarsi, con prenotazione tramite email.

Il rifugio offre infatti anche la possibilità di cenare e pernottare con trattamento di mezza pensione, previa prenotazione. Il costo è di 50 euro, bevande e dolci esclusi, con una tariffa ridotta a 30 euro per i bambini fino a 8 anni. La quota comprende cena, pernottamento con sacco lenzuolo e piumino e colazione. I servizi igienici sono comuni ed è richiesto di portare con sé ciabatte personali.