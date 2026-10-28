Raccontami la montagna, serata speciale dedicata a Bianca di Beaco

Presentazione di “Non sono un’alpinista”, volume dedicato agli scritti di Bianca di Beaco

Giovedì 29 ottobre alle 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Un appuntamento dedicato alla storia dell’alpinismo femminile e a una delle sue protagoniste più significative del Novecento. Giovedì 29 ottobre, alle 21, il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà la presentazione del volume “Non sono un’alpinista”, che raccoglie gli scritti di Bianca di Beaco, alpinista triestina attiva tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il libro è pubblicato da CAI Edizioni e rappresenta un evento speciale nell’ambito della terza edizione della rassegna Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne.

La manifestazione è promossa dalla Città di Valmadrera e dalla Biblioteca comunale, dalla Libreria Volante di Lecco, dal CAI Valmadrera, dalla SEV, dall’OSA e dalla Cascina Don Guanella. L’iniziativa gode del patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona, con il contributo della BCC Valle del Lambro.

Bianca di Beaco è stata una pioniera dell’alpinismo femminile, capace di affermarsi in un ambiente che, all’epoca, era prevalentemente maschile. Membro di spicco della XXX Ottobre, sezione del CAI di Trieste, si distinse per il talento in parete e per la capacità di mettere in discussione i modelli culturali del suo tempo.

La sua esperienza alpinistica trovò spazio anche nella scrittura: di Beaco pubblicò articoli su riviste specializzate e sul quotidiano triestino Il Piccolo. Nei suoi testi emerge non soltanto la competenza tecnica, ma anche la sensibilità di una donna che seppe raccontare la montagna con uno sguardo personale e originale.

Il volume “Non sono un’alpinista” riunisce racconti, diari di viaggio, articoli e scritti autobiografici, offrendo una testimonianza diretta di una stagione importante dell’alpinismo italiano. Le pagine restituiscono il profilo di una scalatrice straordinaria e, insieme, quello di una donna capace di osservare e narrare la montagna in modo profondo e ancora attuale.

Alla presentazione interverranno Andrea Greci, direttore editoriale di CAI Edizioni e de La Rivista; Melania Lunazzi, storica dell’arte, giornalista, alpinista e scrittrice; e Gianbattista Magistris, alpinista, storico socio ed ex presidente del CAI Valmadrera.

L’incontro sarà un’occasione per riscoprire una figura importante della cultura alpina italiana e riflettere sul contributo che le donne hanno dato alla storia dell’alpinismo, talvolta senza ricevere il riconoscimento riservato ai loro colleghi uomini.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.