“Raccontami la tua montagna”: Regione Lombardia lancia un concorso per gli studenti

L’iniziativa invita le classi a realizzare video, fotografie e podcast

Tre categorie creative e nove classi premiate: per i vincitori sono previste esperienze in rifugio tra attività outdoor e formazione

LECCO – Video, fotografie e podcast per raccontare le vette lombarde con gli occhi e il linguaggio delle nuove generazioni. È l’obiettivo di “Raccontami la tua montagna – Un’opportunità per dare voce ai giovani della Lombardia”, il concorso rivolto alle scuole promosso dall’assessorato a Enti locali e Montagna di Regione Lombardia, con il supporto tecnico di Ersaf, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste.

L’iniziativa vuole avvicinare gli studenti al patrimonio montano regionale e stimolarli a comunicarne le caratteristiche ai propri coetanei. “Vogliamo far raccontare dai nostri giovani quanto siano belle le nostre vette, quanto sia particolare il 40 per cento del territorio lombardo che è montano e che offre, sempre più, opportunità economiche, sociali e sportive grazie anche alle azioni dell’Agenda del Controesodo di Regione Lombardia”, spiega l’assessore regionale a Enti locali e Montagna Massimo Sertori.

La domanda al centro del progetto invita le classi a mettersi nei panni di chi vuole far scoprire la montagna a un coetaneo: quali contenuti scegliere e quali linguaggi utilizzare per rendere interessante il proprio messaggio?

Tre categorie per raccontare la montagna

Ogni classe, accompagnata da un docente referente, potrà presentare una sola opera scegliendo tra tre categorie. “Montagna Vox” è dedicata ai video, “Montagna in uno Scatto” alle fotografie e alle opere visive statiche, mentre “Quota Podcast” raccoglie i contenuti audio.

Ampio spazio alla creatività: racconti, poesie, canzoni, fumetti, manifesti e interviste sono alcuni dei linguaggi che potranno essere utilizzati all’interno della categoria prescelta.

Nove classi premiate con esperienze in rifugio

Per ciascuna categoria è previsto un podio, per un totale di nove classi premiate. I riconoscimenti non saranno soltanto simbolici, ma offriranno l’occasione di vivere la montagna direttamente.

Alle classi prime classificate spetterà un soggiorno di tre giorni e due notti in rifugio, con trattamento di mezza pensione, attività outdoor, formazione in aula e incontri con testimonial del mondo della montagna. Le seconde classificate potranno partecipare a un soggiorno di due giorni e una notte, sempre con mezza pensione, attività all’aperto e formazione. Per le terze è prevista invece una giornata in rifugio, con esperienze nella natura e momenti formativi.

“Per valorizzare il concorso, i premi per le classi partecipanti saranno esperienze tra le vette lombarde”, annuncia Sertori.

Un premio speciale dedicato a Lisa Garbellini

Accanto ai riconoscimenti per le tre categorie, sarà assegnato il Premio speciale “Lisa Garbellini”, dedicato alla memoria della giovane ricercatrice della Fondazione Irealp ed Ersaf, scomparsa nel 2011. Il premio sarà attribuito a un’opera che si distingua per l’elevato valore etico e morale con cui affronta i temi legati alla montagna.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso una survey sul rapporto tra i giovani e le terre alte. I risultati del questionario saranno presentati durante la giornata conclusiva, prevista a Milano nell’aprile 2027, insieme alle opere premiate.

L’appuntamento segnerà anche l’avvio di una campagna regionale di comunicazione dedicata alle montagne lombarde: una selezione dei contenuti realizzati dagli studenti sarà utilizzata nel corso del 2027 per raccontare le terre alte ai loro coetanei.

Le scadenze e come partecipare

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 16 novembre 2026. Le opere dovranno essere consegnate entro il 15 febbraio 2027, mentre la graduatoria finale sarà pubblicata a marzo 2027.

Il regolamento, i moduli e tutte le indicazioni operative sono disponibili nella pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo foreste.montagna@ersaf.lombardia.it.

L’obiettivo è fare della montagna non soltanto un patrimonio da conoscere, ma anche una realtà da raccontare con linguaggi vicini alle nuove generazioni, valorizzandone le opportunità e il legame con il territorio.