Sass Quader, il GEL rinnova la tradizione della Messa per i defunti

Domenica la messa al Sass Quader nel ricordo dei soci defunti, poi il pranzo al sacco sul Monte Melma

LECCO – È ripartita dalla montagna la stagione del Gruppo Escursionisti Laorchesi, che domenica 6 settembre ha rinnovato uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione. Dopo la pausa estiva, gli escursionisti del GEL si sono ritrovati a Ballabio per raggiungere il Sass Quader, dove si è svolta la consueta Messa in suffragio dei defunti del Gruppo.

Il ritrovo era fissato alle 10.15 alla “stanga” di via della Ratta. Da qui i partecipanti hanno intrapreso la salita lungo il sentiero numero 43, “Variante Casati”, fino alla Cima del Sass Quader, a quota 886 metri. Un percorso di circa 45 minuti ha accompagnato gli escursionisti verso il luogo scelto per la celebrazione.

Alle 11.30, sulla cima, don Marco Bassani ha celebrato la Messa dedicata alla memoria degli amici e degli escursionisti del GEL scomparsi. Un momento di raccoglimento che, come da tradizione, ha unito il ricordo alla condivisione e al legame con la montagna.

Terminata la celebrazione, la giornata è proseguita con una breve camminata verso la cima del Monte Melma, raggiunta in circa 15 minuti. Qui gli escursionisti hanno condiviso il tradizionale pranzo al sacco, proseguendo una giornata pensata non soltanto come occasione di ricordo, ma anche come momento di convivialità e ritrovo dopo la pausa estiva.

Alle 13 il GEL ha offerto ai partecipanti aperitivo e salatini, mentre il pranzo è stato accompagnato dal dolce messo a disposizione dal Gruppo.

Una giornata semplice e partecipata, nel segno di una consuetudine che continua a rinnovarsi anno dopo anno: camminare insieme, ricordare chi non c’è più e ritrovarsi sulle montagne del territorio.

(FOTO DI GIANCARLO AIROLDI)