Settantacinque anni di OSA Valmadrera, una serata speciale con l’alpinista Hervé Barmasse

Sabato 14 novembre il Cinema Teatro Artesfera ha ospitato l’incontro “Oltre l’Orizzonte”

Barmasse ha condiviso successi, difficoltà e rinunce, lasciando al pubblico un messaggio: “Essere felici, o almeno provarci”

VALMADRERA – Quattrocento persone, una sala gremita e un ospite d’eccezione per celebrare un traguardo importante. L’OSA Valmadrera ha festeggiato i suoi 75 anni di attività con una serata speciale al Cinema Teatro Artesfera, sabato 14 novembre, affidando all’alpinista Hervé Barmasse il racconto di un viaggio tra montagne, imprese e riflessioni sulla vita.

L’alpinista valdostano, tra i più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, è stato protagonista di “Oltre l’Orizzonte”, un incontro che ha coinvolto il pubblico attraverso esperienze personali e storie vissute sulle montagne di tutto il mondo.

Dalla Patagonia agli Ottomila, dalle cime più lontane al suo Cervino, passando per il Gran Sasso in Abruzzo e le vette più alte di ogni regione italiana, Barmasse ha ripercorso le tappe più significative del proprio cammino. Un racconto che non si è limitato alle grandi imprese e ai successi alpinistici, ma ha lasciato spazio anche alle difficoltà, alle rinunce e alla consapevolezza che, in montagna, saper tornare indietro può rappresentare una scelta di responsabilità.

La montagna è diventata così il punto di partenza per una riflessione più ampia sull’essere umano, sulle sue fragilità, sulle ambizioni e sulla ricerca di un equilibrio. Un racconto capace di andare oltre i confini dell’alpinismo, per interrogarsi sul significato delle esperienze e sulle decisioni che accompagnano il percorso di ciascuno. Il messaggio consegnato ai presenti è stato semplice e diretto: essere felici, o almeno provarci.

A condurre la serata è stata la giornalista Caterina Franci, che ha introdotto l’appuntamento e accompagnato il pubblico nei diversi momenti dell’incontro.

Ad aprire ufficialmente le celebrazioni è stato il presidente dell’OSA Valmadrera, Domenico Rusconi, che ha ripercorso il valore dei 75 anni di storia dell’associazione, rendendo omaggio a tutte le persone che nel tempo hanno contribuito a costruirne l’identità e a mantenerla viva.

Un’eredità fatta di passione, impegno e dedizione, che l’attuale consiglio è chiamato a custodire e trasmettere a chi verrà. Nel suo intervento, Rusconi ha ricordato come la montagna rappresenti una scuola di vita, capace di insegnare valori che superano la semplice esperienza escursionistica: pazienza, preparazione, capacità di affrontare le difficoltà e, soprattutto, spirito di gruppo. Perché in montagna, come nella vita, è fondamentale sapersi aspettare e aiutare reciprocamente.

La missione dell’OSA, ha sottolineato il presidente, non si esaurisce nell’organizzazione di escursioni o nel raggiungimento di nuove mete. L’associazione vuole essere anche un luogo di incontro, un’occasione per conoscere e rispettare l’ambiente, stringere amicizie e trasmettere la passione per la montagna. Uno spazio aperto a tutti, senza distinzioni di età o di esperienza, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Nel corso del suo intervento, Rusconi ha rivolto un ringraziamento ai soci che hanno contribuito alla storia dell’organizzazione, a quanti continuano oggi a dedicarle tempo ed energie e alle realtà che ne sostengono le attività.

Alla celebrazione hanno partecipato anche la vicesindaco di Valmadrera Raffaella Brioni, il parroco don Isidoro e altre autorità, che hanno portato il proprio saluto all’associazione.

A completare la serata è stata la disponibilità di Barmasse che, dopo circa due ore di racconto, si è fermato a incontrare i presenti. Fotografie, autografi e qualche chiacchiera con i partecipanti hanno prolungato l’appuntamento, confermando il coinvolgimento di un pubblico numeroso e partecipe.

Per l’OSA Valmadrera, il 75° anniversario si è trasformato così in un’occasione per celebrare il cammino compiuto, ringraziare chi ne ha fatto parte e rinnovare lo sguardo verso il futuro. Una storia lunga 75 anni che, proprio come una salita in montagna, non si ferma al traguardo raggiunto: ogni vetta può diventare il punto di partenza per una nuova avventura.