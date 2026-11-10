Soccorso fluviale, esercitazione congiunta tra CNSAS Lombardia e Piemonte

Le squadre hanno operato sul Toce, sul Rio Lasino e sul Rio Qualba, con il supporto dei Carabinieri

L’obiettivo è condividere procedure e strategie operative per affrontare emergenze alluvionali e interventi nelle zone di confine

LOMBARDIA/PIEMONTE – Tre giorni di addestramento congiunto per rafforzare la collaborazione tra le squadre di soccorso e uniformare le procedure operative negli interventi in ambiente acquatico e in zone di confine. È questo l’obiettivo dell’esercitazione che ha coinvolto la squadra forra regionale del CNSAS Lombardo, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte.

Le attività si sono svolte dal 6 all’8 novembre in diversi scenari della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, mettendo alla prova tecniche e modalità di intervento attraverso simulazioni di soccorso in ambiente fluviale e forra.

La collaborazione tra regioni rappresenta un aspetto fondamentale per il sistema di emergenza: la Lombardia dispone infatti di tecnici specializzati che, in caso di eventi alluvionali o di operazioni di soccorso in territori di confine, possono essere chiamati a intervenire insieme alle squadre delle regioni limitrofe. Da qui la necessità di conoscersi, confrontarsi e condividere procedure e strategie operative comuni.

La prima giornata ha visto i tecnici impegnati sul fiume Toce, dove le operazioni di soccorso sono state simulate con l’impiego di un gommone. Il secondo giorno l’esercitazione si è spostata sul Rio Lasino, nel comune di Vanzone con San Carlo: qui i partecipanti hanno simulato un intervento tecnico con il coinvolgimento di un tecnico speleosub del CNSAS Piemonte e dei piloti di drone.

L’ultima giornata ha interessato invece il Rio Qualba, nel comune di Omegna, dove le squadre hanno operato con il supporto del Gruppo navale dei Carabinieri.

Tre giornate di lavoro condiviso che hanno permesso ai tecnici lombardi e piemontesi di confrontarsi direttamente sul campo, consolidando la collaborazione tra i due servizi regionali e la capacità di operare in maniera coordinata quando le emergenze richiedono un intervento oltre i confini territoriali.

Il CNSAS Lombardo ha infine rivolto un ringraziamento alla Delegazione Valdossola del CNSAS Piemonte per l’organizzazione, ai Carabinieri per la collaborazione e al Coordinamento Territoriale di Volontariato di Protezione Civile del VCO per aver ospitato i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.