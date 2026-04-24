Sodalizio CAI Bellano e CAI Livigno sui monti lecchesi: escursione al Magnodeno

Quaranta soci in cammino tra Piani d’Erna, Cresta della Giumenta e Capanna Ghislandi

Prosegue il gemellaggio tra le due sezioni

LECCO – Prosegue la collaborazione tra la sezione di CAI Bellano e quella di CAI Livigno, che lo scorso 12 aprile hanno organizzato una nuova escursione sui monti lecchesi.

Dopo l’uscita invernale sul Grignone nel marzo 2023, questa volta il gruppo – composto da circa quaranta soci delle due sezioni – si è ritrovato al piazzale della funivia per i Piani d’Erna, punto di partenza dell’escursione.

La meta principale è stata il Monte Magnodeno, dalla cui vetta i partecipanti hanno potuto ammirare un ampio panorama sulla città di Lecco, sul lago e sulle montagne circostanti. Dopo una breve sosta, il gruppo ha proseguito lungo il sentiero attrezzato della Cresta della Giumenta, raggiungendo la Capanna Sociale Giacomo Ghislandi, situata al Passo del Fo sotto la bastionata del Monte Resegone e di proprietà della sezione CAI di Calolziocorte. Ad accogliere gli escursionisti erano presenti il presidente Giuseppe Rocchi e alcuni soci del sodalizio.

Dopo la pausa pranzo, il rientro è avvenuto con un percorso ad anello fino al punto di partenza, seguito da un momento conviviale presso il bar della funivia.

Grande soddisfazione tra i partecipanti livignaschi per un’escursione intensa e panoramica, caratterizzata da oltre sei ore di cammino tra creste, passaggi attrezzati e viste spettacolari.

La collaborazione tra le due sezioni proseguirà nei prossimi mesi: è già in programma un’uscita del gruppo bellanese su una delle vette che circondano il cosiddetto “Piccolo Tibet”, ovvero la zona di Livigno.

Il CAI Bellano, intanto, si prepara al prossimo appuntamento: la salita invernale al Grignone fissata per sabato 25 aprile, con l’invito a seguire aggiornamenti e iniziative attraverso i canali social della sezione.