Successo per la gita del gruppo UOEI Lecco alla scoperta del ghiacciaio Fellaria

L’escursione del 14 luglio ha permesso ai partecipanti di godere dello spettacolo del sentiero Marson

Prevista la partecipazione di 70 persone alla vacanza estiva programmata dall’UOEI

LECCO – Può essere definita un successo la gita sociale promossa dal gruppo UOEI Lecco che ha permesso ai numerosi partecipanti di scoprire il ghiacciaio del Fellaria in Valmalenco. L’escursione, svoltasi il 14 luglio, si è articolata in uno spettacolare percorso ad anello di circa 15 chilometri e 800 metri di dislivello lungo il sentiero glaciologico Marson.

Il percorso, articolato su salite e sentieri di montagna, tra pareti di roccia e ghiaioni, porta al raggiungimento delle pendici del ghiacciaio, da dove è possibile ammirare il lago. Per tornare a valle è necessario costeggiare il lago e scendere poi dal versante opposto, dove la strada è immersa in una boscaglia di rododendri in fiore.

Dopo questa escursione il gruppo UOEI Lecco si prepara ad affrontare l’appuntamento più atteso dell’anno: la vacanza estiva dal 3 al 17 agosto in Valle Aurina, dove si prevede la partecipazione di 70 persone.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a info@lecco.uoei.it oppure presentarsi presso la sede in Corso Promessi Sposi 23 a Lecco, ogni martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00. Si ricorda che la sede rimarrà chiusa dal 2 al 22 agosto. L’ultima serata di apertura è il 30 luglio, mentre la riapertura è prevista per il 23 agosto.