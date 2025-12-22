Un fantasma sul Moregallo? Fotografato lo spettro di Brocken…

Un’ombra gigante circondata da un’aureola iridescente…

Ecco la splendida immagine del curioso effetto ottico

VALMADRERA – “Oggi (ieri, ndr) ero al Moregallo e, non so per quale strano effetto, c’era un arcobaleno tondo in cui all’interno si vedeva la nostra ombra avendo il sole alle spalle. Il risultato è questa bellissima fotografia”.

Questo curioso messaggio giunto da una lettrice, che ha salito la Cresta Osa con un gruppo di amici, era accompagnato da una fotografia davvero particolare e suggestiva. Si tratta di un effetto ottico chiamato Spettro di Brocken o Gloria prodotto dalla luce riflessa verso la sua fonte da una nuvola di goccioline d’acqua di dimensioni uniformi. Più concretamente è l’ingrandimento dell’ombra proiettata dall’osservatore, quando il sole è basso, sulla superficie delle nuvole che circondano una montagna su cui l’osservatore si trova. Solitamente è caratterizzata dalla presenza di una corona luminescente intorno al capo o comunque alla parte più alta della figura.

Il nome Spettro di Brocken risale al nome della più alta vetta (1’142 m) delle montagne dell’Harz, nella Germania settentrionale, comprese tra i fiumi Weser ed Elba. A causa della sua posizione solitaria ed essendo sovente circondata dalla nebbia il fenomeno si manifesta spesso e in modo impressionante su questa montagna.

Nessun fantasma, spirito o strana apparizione… ma un particolare fenomeno ottico che ha regalato uno scatto fotografico memorabile da condividere con tutti i nostri lettori.