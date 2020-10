A Barzio, il 18 ottobre, una giornata dedicata al “Soccorso in grotta”

Presso la sede della Comunità Montana Valsassina

Nel pomeriggio dimostrazione tecniche di recupero

BARZIO – Il Parco Regionale Grigna Settentrionale, la IX Zona Speleologica Cnsas e la Federazione Speleologica Lombarda propongono per il 18 ottobre, a Barzio presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, una giornata evento dedicata al “Soccorso in grotta”.

L’avvenimento vuole portare all’attenzione della comunità speleologica e della cittadinanza il tema del soccorso, le attività che gli operatori devono svolgere, la complessità delle azioni di recupero in ambienti impervi che spesso presentano problematiche tecniche imprevedibili e che richiedono l’intervento di un corpo di soccorritori preparati e ben equipaggiati.

La pandemia dovuta al Covid-19 pone ulteriori aggravi alle operazioni di soccorso, sia in grotta che in montagna, anche per questo si è pensato di dedicare al tema della sicurezza e del soccorso in grotta un convegno per fare conoscere meglio l’organizzazione del servizio e come opera sul territorio.

L’incontro vuole essere anche un momento di condivisione e di riflessione sulla situazione attuale, particolarmente impattante in Lombardia, una delle regioni più colpite dal Covid19. In aggiunta al momento di confronto che si svolgerà in mattinata, per tutta la giornata saranno presenti stand espositivi, sia dei promotori della giornata, sia tecnici, con la presenza di Kong e Camp, aziende leader nella produzione di materiali per la montagna.

Nel pomeriggio, i tecnici della IX Zona Speleologica CNSAS saranno impegnati in simulazioni di attività tecniche inerenti al recupero di un infortunato in grotta. L’evento è patrocinato dal CAI Lombardia e dalla Società Speleologica Italiana.

La partecipazione al convegno è sottoposta a limiti per ragioni di prevenzione sanitarie. Si invitano gli interessati ad iscriversi con l’apposito modulo on line disponibile al seguente link https://forms.gle/TCgBLJMDbspbDzQx8 a presenziare muniti di mascherina e a mantenere l’adeguato distanziamento fisico.

“Anche per quest’anno siamo riusciti a organizzare un’importante iniziativa che riguarda in modo particolare il mondo speleologico, ma più in generale tutti i frequentatori della montagna – dichiara Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e del Parco Regionale Grigna Settentrionale – l’iniziativa di quest’anno, che tratta della sicurezza e del soccorso, è il risultato di un rapporto strutturato, all’interno di una convenzione, con la Federazione Speleologica Lombarda, che si va consolidando di anno in anno”.

“Per il nostro Parco i fenomeni carsici sono particolarmente importanti e significativi e connotano la nostra montagna, con circa un migliaio di cavità, alcune delle quali fra le più importanti d’Italia – ha concluso -. È importante, perciò, lavorare in sinergia con chi ci può permettere di conoscere meglio questi ambienti, per tutelarli e mantenere i servizi ecosistemici che generano un beneficio per la comunità, fra i quali non va trascurato quello della risorsa idropotabile”.

Programma

Mattino

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluti istituzionali

9.45 Il Soccorso Speleologico

relatore: Giordano Frassine – Delegato IX Zona Speleologica CNSAS

relatore: Andrea Ferrario – Presidente Federazione Speleologica Lombarda

relatore: Umberto Bernasconi – Vice Delegato IX Zona Speleologica CNSAS

11.15 Soccorso oltre la grotta, il Soccorso Alpino della Valsassina

relatore: Alessandro Spada – Capo Stazione Alpina Valsassina e Valvarrone CNSAS

relatore: Devis Magri – Capo Stazione Speleo Lombardia CNSAS

13.00 Chiusura stand

Pomeriggio