L’assemblea è fissata per le ore 20.45 presso l’auditorium del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Riunione ordinaria dei soci “ASD Sev Valmadrera” in calendario per venerdì 25 marzo, alle 20.45 presso la sala auditorium Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, che vedrà le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo e la proclamazione degli eletti.

Inoltre, all’ordine del giorno, ci sarà la relazione del presidente dell’associazione sull’attività dell’anno sociale 2021; la lettura e l’approvazione del bilancio sociale per l’anno 2021, quindi la programmazione delle attività e degli interventi per l’anno in corso.

L’ “ASD Sev Valmadrera” fa sapere che: “All’assemblea ordinaria potranno partecipare tutti i soci in regola con il tesseramento anno 2021”.

Inoltre ricorda che: “per i presenti che interverranno ci sarà l’obbligo di uso della mascherina e il possesso del green pass rafforzato; considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i soci di parteciparvi personalmente”.