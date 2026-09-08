Ferrata 30° OSA, parte la messa in sicurezza: chiuso il sentiero da San Tomaso a Sambrosera

Nuova ordinanza dopo lo smottamento che a fine agosto aveva portato alla chiusura della ferrata del Corno Rat

Da oggi, 8 settembre, vietati accesso e transito nel tratto interessato per consentire disgaggi, rimozione di materiale pericolante e messa in sicurezza

VALMADRERA – Dopo la chiusura della ferrata del Corno Rat e dell’intero itinerario attrezzato Trentennale OSA, scatta un nuovo provvedimento sul fronte della sicurezza dei sentieri sopra Valmadrera. Da oggi, martedì 8 settembre, è infatti vietato l’accesso e il transito lungo il sentiero n. 5 nel tratto compreso tra San Tomaso e la sorgente di Sambrosera, per permettere l’avvio dei lavori di ripristino dell’itinerario attrezzato. La nuova ordinanza è stata firmata dal sindaco Cesare Colombo e resterà in vigore fino al termine dei lavori.

Il provvedimento si inserisce nel percorso già avviato il 24 agosto, quando il Comune aveva disposto la chiusura immediata della Via Ferrata del Corno Rat e del sentiero attrezzato Trentennale OSA dopo la segnalazione di uno smottamento. Lungo il tracciato era stata riscontrata la presenza di materiale sassoso instabile e il danneggiamento della fune di sicurezza, condizioni che avevano reso necessario vietare il transito fino alla completa messa in sicurezza dell’itinerario. L’ordinanza di fine agosto prevedeva infatti che, prima della riapertura, fosse necessario verificare l’entità dei danni, intervenire sul materiale instabile e ripristinare le attrezzature compromesse.

Ora si passa alla fase operativa. L’ASD OSA Valmadrera, proprietaria dell’itinerario attrezzato, ha comunicato al Comune di aver affidato alla Geoprotection di Mazzoleni Federico, con sede a Lecco, i lavori necessari al ripristino e alla messa in sicurezza. Per consentire agli operatori di lavorare senza rischi, la stessa associazione ha chiesto al Comune di chiudere temporaneamente anche il tratto del sentiero n. 5 tra San Tomaso e Sambrosera.

Le lavorazioni previste sono particolarmente delicate. L’ordinanza parla infatti di disgaggio del materiale roccioso in parete, rimozione delle parti pericolanti, taglio di arbusti ed estirpazione di radici e ceppaie. Tutte operazioni che, durante il loro svolgimento, rendono pericoloso il passaggio lungo il sentiero sottostante. Proprio per questo il divieto è scattato dalle 6 di questa mattina e resterà valido fino alla conclusione degli interventi. OSA Valmadrera e la ditta incaricata dovranno inoltre posizionare lungo il percorso la necessaria segnaletica di divieto di accesso e transito.

Resta quindi confermata anche la chiusura della Trentennale OSA, composta dalla ferrata del Corno Rat e dal relativo sentiero attrezzato. Il divieto introdotto oggi sul sentiero 5 serve proprio a creare le condizioni di sicurezza necessarie per gli interventi che dovranno riportare l’itinerario alla piena fruibilità.

La zona interessata è una delle più frequentate della montagna valmadrerese, soprattutto per chi sale da San Tomaso verso Sambrosera e le successive mete escursionistiche. Per questo il Comune invita a rispettare scrupolosamente il provvedimento fino alla conclusione dei lavori.

La riapertura avverrà soltanto quando saranno completate tutte le operazioni di ripristino e saranno ristabilite le condizioni di sicurezza lungo il percorso.