Festival “Raccontami la montagna”. A Valmadrera il terzo appuntamento con Franco Faggiani

Al centro dell’incontro ci saranno i due romanzi di Franco Faggiani: Il maestro itinerante e Verso la libertà con un bagaglio leggero

L’appuntamento è previsto per sabato 6 settembre alle ore 17 presso San Tomaso

VALMADRERA – Dopo il successo dei primi due appuntamenti con Mara Carollo e Sergio Peter, prosegue il festival “Raccontami la montagna”, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni Cai Valmadrera, Sev e Osa.

Il terzo appuntamento è in programma per sabato 6 settembre alle ore 17 presso San Tomaso. In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà invece al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Protagonista dell’evento sarà lo scrittore Franco Faggiani, che dialogherà con Serena Casini della Libreria Volante. Al centro dell’incontro ci saranno i due romanzi di Franco Faggiani: Il maestro itinerante (Il Saggiatore) e Verso la libertà con un bagaglio leggero (Aboca Edizioni).

“‘Il maestro itinerante’ racconta l’incontro tra Bertran Guyot e la Val di Pragelà, una terra sorprendentemente evoluta e assetata di conoscenza. Qui il protagonista entra a far parte della comunità, scoprendo e assimilando le leggi della natura e quelle degli uomini di montagna – continuano gli organizzatori – ‘Verso la libertà con un bagaglio leggero’ ha come fulcro il sentiero, simbolo antico e universale del cammino umano. Un tracciato mai identico a sé stesso, che ci guida dalla familiarità di ciò che conosciamo all’incertezza dell’ignoto, generando emozioni e riflessioni a ogni passo”.

Per chi desidera raggiungere San Tomaso a piedi e in compagnia, il ritrovo è fissato alle ore 15:30 presso il parcheggio della Scuola Primaria di Via Giacomo Leopardi 9. Altri posti auto sono disponibili pochi metri più avanti, sulla destra, all’inizio di Via Borromeo.

A seguire, un aperitivo offrirà l’occasione per proseguire il dialogo con l’autore in un clima disteso e conviviale. Alle ore 19, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera si esibirà nel concerto dal titolo “Note tra i monti”. Per l’occasione sarà aperto il ristoro Osa e sarà possibile visitare il Museo della Vita Contadina, grazie alla presenza dei volontari dell’Associazione Val de Ier.

I prossimi appuntamenti in calendario sono: domenica 28 settembre alle ore 11, presso la Cascina don Guanella, dove Davide Codazzi, autore di “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), dialogherà con Virginio Brivio; sabato 18 ottobre alle ore 16:30, presso il Rifugio Sev, sarà invece la volta di Michele Sasso con “Montagne immaginarie” (Edizioni Ambiente), presentato da Pietro Corti.

Il festival è organizzato con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.