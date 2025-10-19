Giornata all’insegna di montagna, natura e comunità promossa dal Cai di Valmadrera

“Era il 2005 quando per la prima volta lanciammo l’idea di una giornata dedicata al Moregallo”

VALMADRERA – Grande partecipazione alla 20^ edizione di “Vivi il Moregallo”, giornata all’insegna di montagna, natura e comunità promossa dal Cai di Valmadrera. L’appuntamento si è svolto stamattina sotto un cielo limpido e temperature ideali per camminare, una tradizione che unisce amanti della montagna, famiglie e appassionati di ogni età attorno a uno dei luoghi simbolo del territorio lecchese.

Un vero e proprio incontro intergenerazionale che ha visto bambini, nonni, mamme e camminatori esperti salire lungo i diversi versanti del Moregallo, fino alla vetta. Un momento di condivisione, spirito escursionistico e valorizzazione dell’ambiente naturale, che ancora una volta ha centrato l’obiettivo: vivere la montagna insieme, nel rispetto della natura e della tradizione.

L’iniziativa fu ideata vent’anni fa dalla sezione del Cai di Valmadrera, che ancora oggi ne cura con passione l’organizzazione. A ricordarlo è Gianfranco Rusconi, presidente della sezione, che commenta: “Era il 2005 quando per la prima volta lanciammo l’idea di una giornata dedicata al Moregallo. Volevamo creare un’occasione che unisse le persone attraverso il piacere della camminata in montagna. Oggi, a distanza di vent’anni, vedere tutte queste famiglie, bambini e appassionati insieme sulla cima ci conferma che quello spirito è ancora vivo”.

Tra i partecipanti, anche quest’anno, non sono mancati momenti di convivialità: pranzo al sacco condiviso, racconti di escursioni passate, scambi di consigli e fotografie scattate con il lago di Lecco sullo sfondo. “Vivi il Moregallo” non è solo un evento escursionistico, ma un + vero e proprio simbolo di comunità, che ogni anno rinnova il legame tra persone e territorio, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. La giornata si è conclusa con il rientro a valle, ma con la promessa, già nell’aria, di ritrovarsi ancora il prossimo anno per la 21^ edizione.