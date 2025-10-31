Grande successo per il docufilm “La Grigna del Butch”, omaggio all’alpinista Marco Anghileri

Oltre 150 spettatori al Centro Culturale Fatebenefratelli

L’evento rientra nella rassegna “Cultura ed alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”

VALMADRERA – Sala gremita e forti emozioni al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera per la proiezione del docufilm “La Grigna del Butch”, dedicato al celebre alpinista Marco Anghileri, scomparso tragicamente sul Monte Bianco nel 2014.

L’evento, tenutosi mercoledì 29 ottobre, ha rappresentato il secondo appuntamento della rassegna “Cultura ed alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”, promossa dalla Biblioteca Civica di Valmadrera, dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, dall’Assessorato allo Sport e alla Cultura e dalla Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera.

Davanti a quasi 150 persone, il film ha raccontato la vita, l’avventura e la passione di Anghileri, per tutti “Butch“, attraverso immagini spettacolari, testimonianze di amici e la voce narrante del giornalista Marco Albino Ferrari.

A introdurre la serata è stato Antonio Rusconi, presidente della Comunità Montana, mentre la presentazione è stata curata da Pietro Corti, amico di Anghileri ed esperto di montagna, che ha anche realizzato la premessa storica del video.

“La Grigna del Butch” è molto più di un racconto alpinistico: è il viaggio nell’anima di un uomo che ha fatto della montagna la propria vita. Le Grigne, teatro dei suoi allenamenti e delle sue imprese, emergono come simbolo di libertà, fatica e introspezione.

Come ha ricordato Pietro Corti, “la passione e la dedizione di Butch sono ancora oggi fonte di ispirazione per tutti coloro che amano la montagna”.

Durante la serata sono intervenuti anche Massimo Manzoni, in rappresentanza della Consulta dello Sport, e la famiglia di Anghileri che ha ringraziato pubblico per l’affetto dimostrato.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà mercoledì 12 novembre alle ore 21, sempre al Fatebenefratelli, con la serata “Lecco Olimpica. Dalla storia alle Olimpiadi Invernali 2026”, dedicata allo sport olimpico lecchese. Interverranno Gianni Menicatti, studioso di economia del territorio, statistico e coordinatore dell’Osservatorio sulla qualità dello sport, e Gianfranco Polvara, ex fondista olimpico lecchese. Sarà inoltre presente un rappresentante del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026 per illustrare il rapporto tra le prossime Olimpiadi e il territorio. A condurre la serata, Marco Corti.