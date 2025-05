I ragazzi dell’Osa Valmadrera sul Sentiero dei Partigiani di Cornalba

Impegnati una trentina di ragazzi e ragazze del corso di escursionismo

Il corso di escursionismo è giunto alla sua 55^ edizione e può contare su una ventina di soci accompagnatori

VALMADRERA – Uscita di particolare valore, domenica 18, per una trentina di ragazzi e ragazze del corso di escursionismo dell’Osa, meta il Sentiero dei Partigiani di Cornalba, in Val Serina (BG). L’escursione è stata proposta in ricordo dell’80° della liberazione dal nazifascismo perché su quei sentieri, lungo le pendici del Monte Alben, a fine novembre 1944, furono uccisi dieci partigiani della brigata Giustizia e Libertà e anche in seguito la zona fu oggetto di rastrellamenti e scontri a fuoco con altre vittime.

La bella giornata, il sentiero panoramico e piacevole, la presenza di diversi punti storici per 4 ore di camminata, hanno permesso di conoscere anche attraverso il corso dell’Osa un aspetto importante della storia e dei valori civici della nostra Repubblica.

Il corso prosegue con soddisfazione di tutti con il suo programma; prossima uscita domenica 25 maggio sul Sentiero del Cardinello Isola di Madesimo, itinerario storico culturale della suggestiva Via Spluga, che unisce Svizzera e Italia attraverso le due località: Thusis e Chiavenna; da segnalare poi la due giorni in Val Camonica del 7 e 8 giugno. Conclusione della decina di escursioni previste, come da tradizione, a San Tomaso con una spaghettata sabato 14 giugno.

Stretto è il legame con la Federazione Italiana Escursionismo, a cui l'Osa è affiliata partecipando al prossimo raduno regionale del 2 giugno ai Piani Resinelli e anche nazionale, ad ottobre, alla Sacra di S. Michele.