Il Cai Valmadrera organizza il corso di Alpinismo Giovanile

La presentazione sabato 26 marzo al centro Fatebenefratelli

Il corso è riservato a ragazze e ragazzi nati tra il 2005 e il 2014

VALMADRERA – Il Gruppo di Alpinismo Giovanile della sezione Cai di Valmadrera, organizza per l’anno 2022 un Corso di Alpinismo Giovanile riservato a ragazze e ragazzi nati tra il 2005 e il 2014. Il corso si svolge nel rispetto dei contenuti del Progetto Educativo approvato dal Cai per il settore giovanile, con l’iscrizione al corso gli allievi si impegnano a seguire le direttive degli accompagnatori.

Gli allievi saranno affidati agli accompagnatori che ne cureranno il comportamento per l’intera giornata suddivisi in gruppi per età. A coloro che frequenteranno il corso con assiduità e impegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La sezione Cai di Valmadrera garantisce la copertura assicurativa degli allievi ammessi alle attività mediante accensione di polizza del Cai Centrale. E’ obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica all’atto dell’iscrizione. L’eventuale assenza alle uscite deve essere obbligatoriamente comunicata. Nelle uscite di più giorni, in bus e serata finale deve essere comunicata la partecipazione o assenza.

Sabato 26 marzo alle ore 15 presso Centro Fatebenefratelli di Valmadrera è in programma la presentazione del corso.

Info e iscrizioni Cai Valmadrera

Via Fatebenefratelli, 8

335-8355615 Davide

349-4484355 Paolo

alp.giovanile@caivalmadrera.it

IL PROGRAMMA DEL CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE