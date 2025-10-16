La Società Escursionisti Civatesi celebra 50 anni del Corso di comportamento in montagna

Una mostra fotografica e una giornata di festa il 18 ottobre

Cinquant’anni di avventure, sorrisi e amicizie che non si dimenticano

CIVATE – Il Corso di comportamento in montagna della Società Escursionisti Civatesi (SEC) compie mezzo secolo e per celebrare questo importante traguardo invita tutti – partecipanti di ieri e di oggi, amici e simpatizzanti – a un pomeriggio speciale dal titolo “Tempo di… ricordi!”

Appuntamento sabato 18 ottobre in Villa Canali a Civate, per un viaggio nella storia del corso: dalle prime edizioni fino all’ultima, attraverso immagini, testimonianze e volti che hanno reso questa esperienza unica per generazioni di appassionati di montagna.

Programma della giornata

Dalle 14 alle 20 – Mostra fotografica “Dal primo corso ad oggi”

Ore 18 – Aperitivo insieme

Ore 20.30 – Proiezione foto del 50° corso

Ore 21 – Rinfresco finale

“Un pomeriggio di festa aperto a tutti coloro che hanno partecipato e vissuto il corso in questi anni: un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e guardare insieme la strada percorsa. La serata sarà dedicata ai giovani del 50° corso, con la proiezione del video dell’ultima edizione… in attesa di scoprire il 51° corso in programma per la prossima primavera”.