Luci e colori sul Monte Barro con la fiaccolata del gruppo ‘La Mula’

Sulla cima lecchese, la tradizionale fiaccolata del gruppo

Una sessantina i partecipanti, muniti di lucine elettriche e costumi, a risalire il monte

GALBIATE – Un serpentone colorato ha attraversato il Monte Barro: a formarlo il gruppo ‘La Mula’ che ha illuminato ancora una volta la cima lecchese con la tradizionale fiaccolata, giunta ormai alla quinta edizione. La pioggia dei giorni scorsi non ha intimidito gli organizzatori, ripagati per la loro perseveranza con un tramonto infuocato a ‘incendiare’ il lago di Pusiano e Annone.

Una sessantina i partecipanti, saliti lungo il panoramico sentiero delle Creste, bardati con lucine elettriche e simpatici costumi per godersi una serata caratterizza dalla semplicità e dalla voglia di stare insieme condividendo la passione per i monti e l’amicizia. Giunti in vetta, lo scambio degli auguri e la discesa sul versante che porta all’Eremo. A chiudere la camminata una cena in compagnia e la rinnovata promessa di ritrovarsi sulle montagne lecchesi per il 2023, anno che sarà ricchissimo di appuntamenti per il gruppo.