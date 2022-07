E’ la 7^ edizione dell’iniziativa dell’Asd Sev Valmadrera

Nel pomeriggio la premiazione dei gruppi

CANZO – E’ tutto pronto per l’Assalto ai Corni, manifestazione sportiva non competitiva targata Asd Sev Valmadrera in programma per domenica 10 luglio. E’ la settima edizione.

Una giornata aperta a tutti, occasione per raggiungere il rifugio Sev Pianzezzo ai Corni da tre diversi punti di partenza, Canzo, Valmadrera o Valbrona.

Il programma della manifestazione prevede dalle 7.15 alle 10.30 iscrizioni dei partecipanti presso i relativi punti di partenza (Valmadrera in zona Belvedere-Cappelletta della Vars, Valbrona dalla stanga di Oneda e Canzo alla fonte Gajum), dalle 8.30 inizio arrivi alla Sev e consegna dei gadget di partezipazione. Alle ore 10.45 sarà celebrata dal parroco di Valmadrera Don Isidoro la Santa Messa dedicata ai caduti della montagna e a tutti i soci Sev defunti. Seguirà alle 11.45 aperitivo e pranzo su prenotazione presso il rifugio o d’asporto nel prato. Nel pomeriggio ci sarà la premiazione dei gruppi più numerosi ed estrazione della lotteria.

Qui tutti i dettagli e il regolamento